Γράφει ο Στάθης Σκληρός, Γενικός Ιατρός, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Ο Ιανουάριος αποτελεί παραδοσιακά την περίοδο με τη μεγαλύτερη έξαρση της εποχικής γρίπης και των ιών του αναπνευστικού. Η επιστροφή στην καθημερινότητα μετά τις γιορτές, ο συγχρωτισμός σε κλειστούς χώρους και οι χαμηλές θερμοκρασίες δημιουργούν συνθήκες αυξημένης μετάδοσης, με αποτέλεσμα η εποχική γρίπη να καταγράφει αυξημένα περιστατικά σε παιδιά, ενήλικες και ηλικιωμένους.

Η επιβάρυνση αυτή δεν αφορά μόνο το σύστημα υγείας, αλλά επηρεάζει άμεσα και την κοινωνική και επαγγελματική καθημερινότητα. Απουσίες από την εργασία και το σχολείο, μειωμένη λειτουργικότητα και ανάγκη για παραμονή στο σπίτι είναι συχνά φαινόμενα τον Ιανουάριο, όταν ο πυρετός και οι πόνοι στο σώμα καθιστούν δύσκολη ακόμη και τη βασική καθημερινή δραστηριότητα.

Ανάμεσα στα συχνότερα και πιο ενοχλητικά συμπτώματα της γρίπης συγκαταλέγονται ο πυρετός και ο διάχυτος πόνος στο σώμα. Ο πυρετός αποτελεί φυσική αντίδραση του οργανισμού στην ιογενή λοίμωξη και ένδειξη ότι το ανοσοποιητικό σύστημα ενεργοποιείται. Στη γρίπη, εμφανίζεται συχνά απότομα και μπορεί να συνοδεύεται από ρίγος, έντονη κόπωση και γενική κακουχία.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικός είναι και ο πόνος στο σώμα, με μυϊκούς πόνους, πονοκέφαλο και πόνους στις αρθρώσεις, οι οποίοι συνδέονται με τη φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού στον ιό. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι έντονα και να περιορίζουν σημαντικά τη λειτουργικότητα, ακόμη και σε άτομα χωρίς άλλα προβλήματα υγείας, γεγονός που συχνά προκαλεί ανησυχία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συμπτώματα της γρίπης είναι αναμενόμενα συμπτώματα και υποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες. Ωστόσο, όταν ο πυρετός και ο πόνος είναι έντονοι και επηρεάζουν την καθημερινότητα, η σωστή διαχείριση τους στοχεύει κυρίως στην ανακούφιση και στη βελτίωση της καθημερινής άνεσης. Η ξεκούραση, η επαρκής ενυδάτωση και η υπεύθυνη χρήση αντιπυρετικών και αναλγητικών, σύμφωνα με τις οδηγίες, αποτελούν βασικά μέτρα αντιμετώπισης.

Η ιβουπροφαίνη αποτελεί μία από τις δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ευρέως για την αντιμετώπιση τόσο του πυρετού όσο και του πόνου που συνοδεύει τη γρίπη.

Την ίδια περίοδο, παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία και άλλων ιών του αναπνευστικού , όπως ο RSV (αναπνευστικός συγκυτιακός ιός) γεγονός που συχνά προκαλεί σύγχυση ως προς την αιτία των συμπτωμάτων. Πυρετός, κόπωση και πόνοι στο σώμα δεν αποτελούν αποκλειστικά χαρακτηριστικά της γρίπης, αλλά μπορεί να εμφανιστούν και σε άλλες ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού. Παρότι η πορεία και οι επιπλοκές διαφέρουν, η ανάγκη για σωστή παρακολούθηση των συμπτωμάτων και για ανακούφιση του πυρετού και του πόνου παραμένει κοινή.

Αν και η γρίπη στις περισσότερες περιπτώσεις αυτοπεριορίζεται, υπάρχουν ενδείξεις που δεν πρέπει να αγνοούνται. Επίμονος ή πολύ υψηλός πυρετός, έντονη δυσκολία στην αναπνοή ή επιδείνωση της γενικής κατάστασης αποτελούν λόγους για επικοινωνία με επαγγελματία υγείας, ιδιαίτερα σε άτομα αυξημένου κινδύνου. Είναι απαραίτητος και ο αντιγριπικός εμβολιασμός ακόμα και τώρα λόγω σημαντικής αύξησης των κρουσμάτων.