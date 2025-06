Η GSK Ελλάδος αναδείχθηκε ως το κορυφαίο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, στην κατηγορία επιχειρήσεων με 100-250 εργαζόμενους, κατακτώντας την 1η θέση στη λίστα Best Workplaces™ Greece 2025, ενώ διακρίθηκε στη 2η θέση στη λίστα Best Workplaces™ for Women, στην ίδια κατηγορία.

Η επίσημη βράβευσή του οργανισμού, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης του θεσμού, τη Δευτέρα 2 Ιουνίου παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και των βραβευθέντων οργανισμών της χώρας.

Οι εν λόγω διακρίσεις αποτελούν τιμητική αναγνώριση της ανθρωποκεντρικής κουλτούρας και αξιών της GSK, ενώ η ένταξη στη λίστα Best Workplaces™ προϋποθέτει τόσο την απόκτηση της διεθνώς αναγνωρισμένης Πιστοποίησης Great Place to Work®, κατόπιν αξιολόγησης του οργανισμού από τους εργαζομένους της, όσο και την αξιολόγηση του οργανισμού ως προς τις πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού από τον διεθνώς καταξιωμένο εργοδοτικό θεσμό Great Place to Work® με την ακαδημαϊκή επικύρωση των αποτελεσμάτων από το ALBA Graduate Business School.

Για την GSK Ελλάδος, η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί καίριο πυλώνα της δυναμικής πορείας της για περισσότερα από 50 χρόνια στη χώρα μας, υπογραμμίζοντας τη σταθερή της δέσμευση στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου, ανθρωποκεντρικού και συμπεριληπτικού χώρου εργασίας, όπου όλοι οι εργαζόμενοι αισθάνονται ασφαλείς, ευπρόσδεκτοι και ισότιμοι, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι η φροντίδα για την υγεία ξεκινά από τη φροντίδα των ανθρώπων της.