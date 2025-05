H Boehringer Ingelheim Ελλάς ανακοινώνει επίσημα τη συμμετοχή της με χρυσή χορηγία στη 10η εκστρατεία ενημέρωσης και εκπαίδευσης «Με οδηγό το διαβήτη» σε ακόμα πέντε νησιά των Κυκλάδων (Κύθνο, Σίφνο, Κίμωλο, Μήλο και Σέριφο).

Πιστή στο όραμα της αειφόρου ανάπτυξης, SD4G (Sustainable Growth for Generations), η Boehringer Ingelheim δίνει έμφαση σε ενέργειες όπως αυτή που συνεισφέρουν στην προστασία των ανθρώπων και των κοινοτήτων τους.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κος Δημήτρης Αναγνωστάκης δήλωσε σχετικά:

«Η σκέψη μας είναι στους κατοίκους αυτούς που, ενάντια σε κάθε «λογική», αγαπούν και επιμένουν να παραμείνουν στον τόπο τους – τα νησιά μας. Η υγεία των ανθρώπων είναι, εκτός από ανεκτίμητο αγαθό, ένα κλειδί για να τους βοηθήσει να παραμένουν στον τόπο τους ακόμη και όταν οι τουρίστες φεύγουν. Όλη η προσπάθεια και όλες οι πρωτοβουλίες μας, όπως η σημερινή, έχουν στόχο αυτήν την κατεύθυνση: Να προστατέψουμε την υγεία των ανθρώπων και των κοινωνιών, για να βελτιώσουμε τη ζωή τους.

Αυτό το πράττουμε δίνοντας έμφαση στη συνεργασία με τους εταίρους μας και διασφαλίζοντας την εναρμόνιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, και συγκεκριμένα:

Καλή Υγεία και Ευημερία (SDG 3): Η έμφαση στην προστασία της υγείας των ανθρώπων, ιδιαίτερα μέσω της εκπαίδευσης για τα καρδιονεφρομεταβολικά νοσήματα, όπως ο διαβήτης.

Μείωση Ανισοτήτων (SDG 10): Στοχεύοντας σε υποεξυπηρετούμενες κοινότητες, όπως οι κάτοικοι των μικρών νησιών, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία και στη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη.

Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες (SDG 11): Υποστηρίζοντας την υγεία των κατοίκων των μικρών νησιών, συμβάλλουμε στη βιωσιμότητα αυτών των κοινοτήτων, εξασφαλίζοντας ότι παραμένουν ζωντανές και ανθεκτικές ακόμη και όταν οι τουρίστες φεύγουν.

Συνεργασίες για τους Στόχους (SDG 17): Η συνεργασία με υγειονομικές αρχές, περιφερειακούς διοικητικούς παράγοντες και την ΑΜΚΕ «Με Οδηγό το Διαβήτη» υπογραμμίζει τη σημασία των συνεργασιών για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης.

Εστιάζοντας στην ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλους εταίρους και πρωτοβουλίες, μέσω των πυλώνων αειφορίας μας More Health, More Potential, αλλά και More Green, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε κοινή αξία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Γι’ αυτό και θεωρούμε υποχρέωσή μας, που πηγάζει μέσα από τις επιταγές της ανάπτυξής μας στην Ελλάδα για περισσότερο από μισό αιώνα, να συνδράμουμε, για μια ακόμη χρονιά, σε συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές, τους διοικητικούς παράγοντες της περιφέρειας και την ΑΜΚΕ «Με Οδηγό το Διαβήτη» στην ενημέρωση των κατοίκων αυτών για το ΚαρδιοΝεφροΜεταβολικό σύνδρομο, που επίσης χτυπά την πόρτα τους και θα μπορούσε να την αποφύγει ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών, εάν υπήρχε η κατάλληλη και έγκυρη ενημέρωση.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε προκαταβολικά όλους τους συνοδοιπόρους μας στη φετινή εκστρατεία.»