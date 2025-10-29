Η MSD παρουσιάζει το νέο έντυπο Εταιρικής Υπευθυνότητας (ESG Brochure) 2024, το οποίο αποτυπώνει τη στρατηγική, τις πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της εταιρείας, με επίκεντρο τους πυλώνες Πρόσβαση στην Υγεία, Εργαζόμενοι, Περιβάλλον, Ηθική και Αξίες.

Το 2024, η MSD Ελλάδος ενίσχυσε σημαντικά την εγχώρια κλινική έρευνα, υλοποιώντας 72 μελέτες – αύξηση 33% σε σχέση με το 2023 – σε συνεργασία με 142 ερευνητικά κέντρα και με τη συμμετοχή 487 ασθενών. Οι μελέτες εστίαζαν σε πέντε θεραπευτικές κατηγορίες: Ογκολογία, Ανοσολογία, Καρδιαγγειακές Παθήσεις, Εμβόλια και Βακτηριακές/Μυκητιασικές Λοιμώξεις. Παράλληλα, μέσω ειδικών προγραμμάτων πρώιμης πρόσβασης και υποστήριξης ασθενών που αντιμετωπίζουν σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή παθήσεις, όπως η Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση και τα Αυτοάνοσα Νοσήματα, επιτάχυνε την πρόσβαση σε προϊόντα, βελτιώνοντας την καθημερινότητα και τις προοπτικές χιλιάδων ανθρώπων.

Με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση όλων σε ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας, η MSD στήριξε το 2024 την επιστημονική μελέτη «Κοινωνικές Ανισότητες στην Υγεία στην Ελλάδα – Αιτίες – Δεδομένα – Πολιτικές», υπό την επιμέλεια των καθηγητών Γιάννη Τούντα, Ελπίδας Πάβη και Κυριάκου Σουλιώτη, με στόχο όχι μόνο την ανάδειξη των προβλημάτων αλλά και τη διατύπωση εφαρμόσιμων πολιτικών λύσεων. Παράλληλα, συμμετείχε σε εγχώρια και ευρωπαϊκά συνέδρια, παρουσιάζοντας μελέτες εκτίμησης των επιδημιολογικών και οικονομικών οφελών από την εφαρμογή του Παιδιατρικού Προγράμματος Εμβολιασμών (ΕΠΕ), του φορτίου θνησιμότητας των HPV-σχετιζόμενων καρκίνων, του εμβολιαστικού ελλείμματος HPV και της δυνατότητας εξάλειψης του καρκίνου τραχήλου της μήτρας στην Ελλάδα.

Επιπλέον, υλοποίησε την πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης «Έχουμε τη Δύναμη», για τη σημασία του εμβολιασμού αγοριών και κοριτσιών 9–18 ετών κατά του ιού HPV, ώστε να προστατευθούν από διάφορες μορφές καρκίνου και τα γεννητικά κονδυλώματα. Υποστήριξε τον δημόσιο διάλογο για την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου της μήτρας έως το 2030, σύμφωνα με τη στρατηγική 90-70-90 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), συνεργαζόμενη με επιστημονικούς φορείς, όπως η Ελληνική HPV Εταιρεία και η HPV Alliance Greece, συμβάλλοντας στην ευρύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού. Στήριξε, επίσης, πρωτοβουλίες και πλατφόρμες δημόσιου διαλόγου για την ογκολογία, όπως το ετήσιο συνέδριο “Greece’s determination to fight cancer” του Economist, το 1ο SfEE Summit και το 9ο Delphi Economic Forum, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση βιώσιμων πολιτικών για την ολιστική διαχείριση του καρκίνου.

Σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από διαρκείς υγειονομικές προκλήσεις, η MSD Ελλάδος ανέλαβε το 2024 μια φιλόδοξη και πολυδιάστατη πρωτοβουλία για την ανάδειξη της έννοιας της Ενιαίας Υγείας (One Health), που αναγνωρίζει τη βαθιά σύνδεση μεταξύ της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος και αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση σύγχρονων υγειονομικών προκλήσεων.

Μέσα από μια σειρά ψηφιακών λύσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, περισσότεροι από 20.000 επαγγελματίες υγείας εμπιστεύτηκαν την επιστημονική ενημέρωση και τις καινοτόμες υπηρεσίες της MSD. Η MSD συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν την επιστημονική κοινότητα, όπως microsite για την ανοσο – ογκολογία, site έγκυρης πληροφόρησης για τον ιό HPV, εφαρμονή για την πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες παραγγελιοληψίας μέσα από το msdpharmacy.gr στα φαρμακεία της κοινότητας, φαρμακαποθήκες και κλινικές.

Το 2024, η MSD Ελλάδος στήριξε ενεργά τις δράσεις και τα προγράμματα 11 Συλλόγων Ασθενών, ενδυναμώνοντας πρωτοβουλίες που προάγουν την ενημέρωση, την πρόληψη, την ψυχοκοινωνική στήριξη, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Οι συνεργασίες αυτές εκτείνονται σε κρίσιμους τομείς όπως η Πνευμονική Υπέρταση, η Ογκολογία και ο Εμβολιασμός, αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευσή της για μια προσέγγιση με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Το 2024, το 51% των εργαζομένων και το 50% της διοικητικής ομάδας ήταν γυναίκες, ενώ το 43% των υπευθύνων τμημάτων ήταν επίσης γυναίκες. Τρεις διαφορετικές εθνικότητες και τέσσερις γενιές συνέθεσαν το ανθρώπινο δυναμικό της MSD, επιβεβαιώνοντας την κουλτούρα ισότητας και συμπερίληψης. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος MSD Gives Back, οι εργαζόμενοι της εταιρείας προσέφεραν το 2024 περισσότερες από 1.300 ώρες εθελοντισμού σε τοπικές κοινωνικές δομές.

Η MSD Ελλάδος βραβεύτηκε το 2024 στα Bravo Sustainability Awards για τις πρωτοβουλίες της στην ισότητα και τη συμπερίληψη, ενώ στα Diversity, Equity & Inclusion Awards 2024 τιμήθηκε με το Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία “Retaining Position – Female Professionals” και το Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία “Parental Support”. Το 2024 ξεχώρισε ως μια από τις «The Most Sustainable Companies 2024» στην Ελλάδα.

Στον τομέα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, το 2024 το 15% των εταιρικών οχημάτων ήταν πλήρως ηλεκτρικά, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων. Στο πλαίσιο της βιώσιμης μετακίνησης των εργαζομένων, εγκαταστάθηκαν τέσσερις σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Παράλληλα, συνεχίστηκε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.