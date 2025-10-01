Στο Healthspot Γλυφάδας πραγματοποιούνται διαγνωστικές εξετάσεις με τελευταίας γενιάς εξοπλισμό, καθώς και ραντεβού με τους άριστα καταρτισμένους ιατρούς του Oμίλου HHG για ολοκληρωμένη διάγνωση.

Στο Κέντρο λειτουργεί Ακτινολογικό τμήμα εξοπλισμένο με σύγχρονο ψηφιακό σύστημα που ενισχύει την ακρίβεια και την ασφάλεια στις ακτινογραφίες, και ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες που βελτιώνουν την ποιότητα εικόνας και προστατεύουν από την περιττή ακτινοβολία.

Το τμήμα Αξονικής Τομογραφίας του HealthSpot είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονο αξονικό τομογράφο 128 τομών που παρέχει τη δυνατότητα εξετάσεων με χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας και βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.

Παράλληλα, προσφέρει μεγαλύτερη άνεση για τον εξεταζόμενο λόγω του μεγάλου εύρους ανοίγματος του σαρωτή. Οι λήψεις του αξονικού τομογράφου επεξεργάζονται με υπερσύγχρονο λογισμικό και αναλύονται από εξειδικευμένο και έμπειρο ιατρό ακτινοδιαγνώστη.

Ο συγκεκριμένος τομογράφος πραγματοποιεί και Αξονική Στεφανιογραφία μια μη επεμβατική εξέταση για τη διάγνωση στεφανιαίας νόσου που ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για την ανίχνευση βλαβών στις στεφανιαίες αρτηρίες της καρδιάς.

Στο HealthSpot Γλυφάδας εκτελούνται επίσης μαγνητικές τομογραφίες με τομογράφο υψηλής διαγνωστικής ακρίβειας με μειωμένο χρόνο εξέτασης. Διενεργείται μεγάλο εύρος εξετάσεων ενώ η τεχνολογία που ενσωματώνει, δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας εικόνων με χρήση AI (τεχνητής νοημοσύνης) και προσαρμόζεται στα βιομετρικά χαρακτηριστικά και την ανατομία του κάθε εξεταζόμενου. Διαθέτει ευρύ άνοιγμα και λογισμικό μείωσης του θορύβου, ελαχιστοποιώντας το αίσθημα κλειστοφοβίας και βελτιώνοντας την εξεταστική εμπειρία.

Τα HealthSpot ανήκoυν στο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων του ΗΗG που εκτείνεται σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Σαντορίνη, Μυτιλήνη και Κρήτη. Τα Κέντρα είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με τα θεραπευτήρια του HHG (Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, Creta Interclinic, City Hospital) και με τις άλλες δομές υγείας του Ομίλου για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού.

Healthspot Γλυφάδας: Λεωφ. Βουλιαγμένης & Γρηγορίου Λαμπράκη 62, Γλυφάδα.