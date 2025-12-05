Το HPVito αποτελεί ένα διαδραστικό εργαλείο που κάνει την ενημέρωση απλή, προσωπική και ουσιαστική, ανοίγοντας δρόμο για πιο τεκμηριωμένο διάλογο σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV).

Στην Ελλάδα, κάθε χρόνο:

443 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από HPV-σχετιζόμενους καρκίνους – σχεδόν ένας θάνατος την ημέρα ,

Το 60% των θανάτων προκαλείται από τον καρκίνο τραχήλου μήτρας, ενώ σημαντικό ποσοστό θανάτων προκαλείται από μορφές καρκίνου που πλήττουν τους άνδρες .

Ο εμβολιασμός προλαμβάνει μεγάλο ποσοστό των καρκίνων που σχετίζονται με τον ιό HPV. Παρά τις σημαντικές πρωτοβουλίες της Πολιτείας (δωρεάν εμβολιασμός, πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»), η εμβολιαστική κάλυψη παραμένει χαμηλή (περίπου 55% στα κορίτσια 11-18 ετών), γεγονός που μας απομακρύνει από την επίτευξη του στόχου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας έως το 20302.

Το εμβόλιο κατά του ιού HPV προσέφερε ένα ισχυρό εργαλείο πρόληψης που έχει προστατέψει πολλές ζωές παγκοσμίως. Σήμερα, με το HPVito, η εταιρία μας συνεχίζει να ενισχύει την πρόληψη, αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία για να ενδυναμώσει τους πολίτες με αξιόπιστη πληροφόρηση και να προάγει τον διάλογο με τους αρμόδιους επαγγελματίες υγείας.

Τι προσφέρει το HPVito;

Το HPVito έχει σχεδιαστεί να προσφέρει, μέσα από μια φιλική, διαδραστική εμπειρία, μεταξύ άλλων:

αξιόπιστες πληροφορίες για τον ιό HPV και τον εμβολιασμό 5 ,

απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, ώστε να καταρριφθούν κοινοί μύθοι γύρω από τον HPV και τον εμβολιασμό,

ενημερωτικό υλικό,

ενθάρρυνση του διαλόγου με τους αρμόδιους επαγγελματίες υγείας, σχετικά με το ιό HPV και την αξία του εμβολιασμού.

Γνωρίστε το HPVito εδώ: https://hpvirus.gr/hpvito-guide/.

Κάθε συζήτηση γύρω από τον ιό HPV μπορεί να κάνει τη διαφορά και να προστατέψει ζωές.

Ο εμβολιασμός έναντι του ιού HPV σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες: