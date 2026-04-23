Η Α’ Χειρουργική Κλινική του ΥΓΕΙΑ διατηρεί, έπειτα από αξιολόγηση, τη διεθνή διάκριση Κέντρου Αριστείας (Center of Excellence) από τον Διεθνή Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Surgical Review Corporation (SRC), για τη χειρουργική αποκατάσταση κηλών κοιλιακού τοιχώματος και διαφράγματος, επιβεβαιώνοντας με συνέπεια την υψηλή εξειδίκευση και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Η αναγνώριση αυτή, αποτυπώνει τη σταθερή πορεία της Κλινικής στην αιχμή της σύγχρονης χειρουργικής, αναδεικνύοντας τη συστηματική επένδυση στη γνώση, την τεχνολογία και την καινοτομία. Παράλληλα, διατηρείται η ατομική διάκριση «Surgeon of Excellence» στον Διευθυντή της Κλινικής, κ. Περικλή-Ιωσήφ Χρυσοχέρη, ως επιβεβαίωση της υψηλής επιστημονικής του κατάρτισης και της μακρόχρονης εμπειρίας του στον συγκεκριμένο τομέα.

Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει αυστηρή αξιολόγηση διεθνών προδιαγραφών, με έμφαση στον όγκο και την πολυπλοκότητα των χειρουργικών περιστατικών, τα κλινικά αποτελέσματα, καθώς και την τήρηση εξειδικευμένων πρωτοκόλλων. Παράλληλα, αξιολογούνται η εμπειρία και η συνεχής εκπαίδευση της ιατρικής ομάδας, η εφαρμογή σύγχρονων χειρουργικών λαπαροσκοπικών ή ρομποτικών τεχνικών καθώς και η ολοκληρωμένη μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή διατήρηση της πιστοποίησης διαδραματίζουν επίσης ο προηγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός, η οργανωμένη δομή της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής και η συνολική κουλτούρα ασφάλειας που εφαρμόζεται στο ΥΓΕΙΑ. Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ διαθέτει από το 2010 τη Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης της Joint Commission International (JCI), μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διαπιστεύσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια στην υγεία.

Σε δήλωσή του, ο Διευθυντής της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, κ. Περικλής-Ιωσήφ Χρυσοχέρης, ανέφερε: «Η πιστοποίηση της Κλινικής μας ως Κέντρο Αριστείας έως το 2029 αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ταυτόχρονα ευθύνη. Επιβεβαιώνει τη σταθερή μας δέσμευση να προσφέρουμε εξατομικευμένη και υψηλού επιπέδου χειρουργική φροντίδα, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνικές και την εξειδικευμένη εμπειρία της ομάδας μας. Στόχος μας παραμένει η συνεχής βελτίωση των αποτελεσμάτων και η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής εμπειρίας για κάθε ασθενή, μέσα από ένα ολοκληρωμένο και ασφαλές περιβάλλον περίθαλψης.»