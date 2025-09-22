Η Affidea, ο κορυφαίος πάροχος διαγνωστικών σε Ελλάδα και Ευρώπη, επιβραβεύει όσους κάνουν το πρώτο βήμα για τη φροντίδα της καρδιάς τους.

‘Eως 31 Οκτωβρίου 2025, με τη διενέργεια των δωρεάν εξετάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Προλαμβάνω τα Καρδιαγγειακά», η Affidea προσφέρει σε όλους τους εξεταζόμενους κουπόνι αξίας 20€ για την επόμενη εξέτασή τους.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα, χωρίς συχνά να δίνουν προειδοποιητικά συμπτώματα. Υπολογίζεται ότι 1 στους 2 άνδρες και 1 στις 3 γυναίκες μέσης ηλικίας ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Παράγοντες όπως το κάπνισμα, η κακή διατροφή, η έλλειψη άσκησης, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία και η χοληστερίνη αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο.

Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» του Υπουργείου Υγείας δίνει τη δυνατότητα σε περίπου 5,5 εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες 30–70 ετών με ΑΜΚΑ να κάνουν δωρεάν, εύκολα και άμεσα τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις για τον έλεγχο του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Η δέσμευση της Affidea και η συμμετοχή της στο πρόγραμμα αποτελούν μέρος της στρατηγικής μας να ενισχύσουμε την πρόληψη και να προάγουμε την καρδιαγγειακή υγεία σε ολόκληρη τη χώρα. Στόχος της Affidea είναι να δίνει κίνητρα στους πολίτες να φροντίζουν προληπτικά την υγεία τους και να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτό το σημαντικό εθνικό πρόγραμμα πρόληψης.

Ο Όμιλος Affidea αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ευρώπη με δραστηριότητα σε 15 χώρες. Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea λειτουργούν στην Ελλάδα από το 2005, μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου, και είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, όλα τα δημόσια ταμεία και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός της Affidea είναι ο νεότερος στην Ευρώπη, καθώς διαθέτει τα πιο εξελιγμένα συστήματα μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας, ψηφιακής μαστογραφίας 3D και υπερηχοτομογραφίας, με τεχνολογία επικεντρωμένη στους εξεταζόμενους. Όλα τα κέντρα είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.

Σημειώνεται ότι τα διαγνωστικά κέντρα Affidea έχουν βραβευθεί και περιλαμβάνονται στη λίστα “EuroSafe Wall of Stars” ως τα καλύτερα και ασφαλέστερα της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστασίας, καθώς εφαρμόζουν κατ’ αποκλειστικότητα το πρόγραμμα διαχείρισης της δόσης ακτινοβολίας Dose Excellence κατά τη διενέργεια της αξονικής τομογραφίας.