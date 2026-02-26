Η Angelini Pharma, μέρος του ιδιωτικού ομίλου Angelini Industries, και η Quiver Bioscience («Quiver»), μια εταιρεία τεχνολογικών ανακαλύψεων και θεραπευτικών λύσεων που προωθεί προγράμματα για τη θεραπεία διαταραχών του κεντρικού νευρικού συστήματος, ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε μια συμφωνία συνεργασίας και αδειοδότησης για την ανάπτυξη νέων θεραπειών για γενετικές επιληψίες. Η συνεργασία συνδυάζει τις μοναδικές δυνατότητες ανακάλυψης φαρμάκων, τα διαθέσιμα δεδομένα και τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης της Quiver με την εδραιωμένη τεχνογνωσία της Angelini Pharma στην υγεία του εγκεφάλου, και την ανάπτυξη φαρμάκων για την επιληψία.

Σύμφωνα με τους όρους της πολυετούς συμφωνίας, η Quiver θα λάβει μια μη δημοσιοποιημένη προκαταβολή και υποστήριξη για καθορισμένες ερευνητικές δραστηριότητες μαζί με πρόσθετα τέλη αδειοδότησης τα οποία θα παραχωρούν στην Αngelini Pharma αποκλειστική πρόσβαση στα δεδομένα που θα προκύψουν από τη συνεργασία, κατά τη διάρκεια της ερευνητικής περιόδου. Η Quiver δικαιούται επίσης να λάβει επιπλέον πληρωμές για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, ύψους 120 εκατ. δολαρίων, καθώς και πρόσθετα ποσοστά από δικαιώματα, εφόσον η Angelini επιλέξει φαρμακευτικούς στόχους που θα προσδιοριστούν μέσω της συνεργασίας.

«Οι προοπτικές της συνεργασίας μας με την Quiver Bioscience είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρες», δήλωσε ο Rafal Kaminski, MD, PhD, Επιστημονικός Διευθυντής της Angelini Pharma. «Στόχος είναι η παραγωγή νέων επιστημονικών γνώσεων σε κλίμακα και εύρος που δεν έχουν προηγούμενο στον συγκεκριμένο τομέα έρευνας. Εφαρμόζοντας τεχνολογίες αιχμής και προηγμένες προσεγγίσεις ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης, αυτή η σύμπραξη θα δημιουργήσει ένα μοναδικό σύνολο δεδομένων που θα καθοδηγήσει την ανάπτυξη νέων θεραπειών στο μέλλον».

Στην τελευταία της συνεργασία, η Angelini Pharma θα αξιοποιήσει την τεχνολογική πλατφόρμα της Quiver για να ανοίξει νέους δρόμους για τη βαθύτερη κατανόηση ενός ευρέος φάσματος Αναπτυξιακών και Επιληπτικών Εγκεφαλοπαθειών (ΑΕΕ). Οι ΑΕΕ είναι μια ομάδα σπάνιων νόσων που προσβάλλουν παιδιά παγκοσμίως, προκαλώντας ένα φάσμα νευροαναπτυξιακών συμπτωμάτων και σοβαρές, ανθεκτικές στη θεραπεία επιληπτικές κρίσεις που συνδέονται με γενετικές μεταλλάξεις. Συχνά προκαλούνται από γονιδιακές μεταλλάξεις, αλλά οι λειτουργικές και μοριακές συνέπειες αυτών των μεταλλάξεων δεν έχουν κατανοηθεί επαρκώς στις περισσότερες περιπτώσεις. Παρά την εισαγωγή πρόσφατα εγκεκριμένων θεραπειών για ορισμένες ΑΕΕ, εξακολουθεί να υπάρχει πιεστική, ανικανοποίητη ανάγκη για πιο αποτελεσματικές θεραπείες. Η προηγμένη πλατφόρμα της Quiver Bioscience χρησιμοποιεί ανθρώπινα νευρωνικά μοντέλα σε συνδυασμό με μεταγραφική ανάλυση μεμονωμένων κυττάρων, οπτική ηλεκτροφυσιολογία και Τεχνητή Νοημοσύνη ώστε να επιταχύνει την ανακάλυψη θεραπειών ακριβείας για αυτές τις πολύπλοκες παθήσεις. Ο απώτερος στόχος της σύμπραξης είναι η ανακάλυψη και ανάπτυξη διαφοροποιημένων θεραπευτικών λύσεων, που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν πολλές μορφές ΑΕΕ.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτή τη συνεργασία με την εξαιρετική ομάδα της Angelini Pharma», δήλωσε ο Graham T. Dempsey, PhD, συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Quiver Bioscience. «Μαζί επιδιώκουμε μια νέα προσέγγιση, η οποία καθίσταται δυνατή αποκλειστικά μέσω της τεχνολογικής πλατφόρμας της Quiver. Αξιοποιώντας την τροποποιημένη ηλεκτροφυσιολογία που χαρακτηρίζει την απόκριση σε γενετικές παρεμβάσεις ως τον κύριο ταξινομητή της συμπεριφοράς των νευρώνων και ενσωματώνοντας συζευγμένα πολυτροπικά δεδομένα, στοχεύουμε στη σύνδεση των λειτουργικών φαινοτύπων με τους υποκείμενους μοριακούς καθοριστές. Προσδοκούμε να μετουσιώσουμε αυτή την επιστημονική γνώση σε νέα φάρμακα για έναν θεραπευτικό τομέα που έχει επείγουσα ανάγκη για καινοτομία».

«Αυτή η νέα συνεργασία αποτελεί ένα ακόμη βήμα προόδου για την προώθηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων, την ενίσχυση της παγκόσμιας παρουσίας μας και την πιθανή επέκταση της γραμμής παραγωγής μας με καινοτόμα φάρμακα και υποσχόμενα υποψήφια σκευάσματα», δήλωσε ο Sergio Marullo di Condojanni, Διευθύνων Σύμβουλος στην Angelini Pharma. «Αποτελεί τη συνέχεια μιας σειράς στρατηγικών εξαγορών και συμφωνιών συνεργασίας που έχουμε συνάψει τα τελευταία δύο χρόνια και θα ενισχύσει περαιτέρω την ηγετική μας θέση και το χαρτοφυλάκιό μας στον τομέα της υγείας του εγκεφάλου».

Η Destum Partners ενήργησε ως σύμβουλος συναλλαγής για την Quiver Bioscience.