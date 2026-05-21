Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών, η Bayer Ελλάς αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της κλινικής έρευνας και των δεδομένων πραγματικού κόσμου (Real World Data – RWD) στη διαμόρφωση του μέλλοντος της υγείας και στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών λύσεων με επίκεντρο πάντοτε τον ασθενή. Μέσα από τη διαρκή επένδυση στην επιστημονική έρευνα, η Bayer συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόοδο της ιατρικής γνώσης, στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών και στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη των κλινικών μελετών.

Οι κλινικές μελέτες αποτελούν τον πυρήνα της φαρμακευτικής καινοτομίας, καθώς αξιολογούνται νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις, που μπορούν να καλύψουν ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Με αυστηρά επιστημονικά πρωτόκολλα, στενή συνεργασία επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας, αλλά και ενεργή συμμετοχή των ασθενών, η κλινική έρευνα συμβάλλει στην ανάπτυξη θεραπειών που είναι ασφαλείς, αποτελεσματικές και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινής κλινικής πρακτικής.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η Bayer έχει επενδύσει σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ στην κλινική έρευνα στην Ελλάδα, υλοποιώντας 15 διεθνείς παρεμβατικές κλινικές μελέτες σε συνεργασία με 150 ερευνητικά κέντρα. Μέσα από αυτές τις μελέτες, περισσότεροι από 1.300 ασθενείς απέκτησαν πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές σε περιοχές όπως η καρδιολογία, η νευρολογία, η νεφρολογία, η ογκολογία, η οφθαλμολογία και η γυναικολογία.

Ιδιαίτερη σημασία, επίσης, έχει η συμμετοχή της Ελλάδας σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς κλινικές μελέτες της Bayer, τη νευρολογική παρεμβατική μελέτη Φάσης ΙΙΙ για τη δευτερογενή πρόληψη των ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων, με συνολικά 12.327 ασθενείς παγκοσμίως. Η Ελλάδα συμμετείχε με 446 ασθενείς, καταλαμβάνοντας την 8η θέση παγκοσμίως, ως προς τον αριθμό συμμετεχόντων, ενώ τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία ΠΓΝ «Αττικόν» και ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ», συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων κέντρων στη μελέτη σε διεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για διαφάνεια και έγκαιρη ενημέρωση, η Bayer δημιούργησε ένα ειδικά διαμορφωμένο website για τις κλινικές μελέτες: https://clinicaltrials.bayer.com/el. Μέσω της πλατφόρμας αυτής, ασθενείς, φροντιστές και επαγγελματίες υγείας μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις παρεμβατικές και μη παρεμβατικές κλινικές μελέτες, τον ρόλο των ασθενών στην ερευνητική διαδικασία, καθώς και για ενεργές ή προγραμματισμένες μελέτες στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως.

Παράλληλα με τις παρεμβατικές κλινικές δοκιμές, η σύγχρονη ιατρική έρευνα δίνει ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση και σε μη παρεμβατικές μελέτες καθώς και στα δεδομένα πραγματικού κόσμου, που προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των θεραπειών στην καθημερινή κλινική πράξη. Τα τελευταία τρία χρόνια στην Ελλάδα υλοποιήθηκαν 9 τέτοιες μη παρεμβατικές μελέτες με τη συμμετοχή 60 νοσοκομειακών και ερευνητικών κέντρων και περισσότερων από 400 ασθενών.

Κοιτώντας προς το μέλλον, η Bayer Ελλάς συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στην κλινική έρευνα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς με υψηλές ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, όπως είναι τα σπάνια νοσήματα και οι γονιδιακές θεραπείες, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, αλλά, ταυτόχρονα και την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στη διεθνή ερευνητική κοινότητα. Πρόκειται για γνώση που δημιουργείται στην πράξη και επιστρέφει στην κοινωνία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας πιο ανθρώπινης, αποτελεσματικής και βιώσιμης φροντίδας υγείας.