Η Bayer Ελλάς συμμετείχε για 7η συνεχόμενη χρονιά στη διοργάνωση του Innovation Greece 7.0: Reimagining the Future, ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς διαλόγου και δικτύωσης για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας. Το φόρουμ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, στο Αμφιθέατρο Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας, στην Αθήνα. Στόχος του φόρουμ ήταν η ανάδειξη των νέων τάσεων, η ανταλλαγή απόψεων και η ουσιαστική συζήτηση γύρω από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της καινοτομίας στην Ελλάδα, καθώς και η ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ επιχειρήσεων, ακαδημαϊκής κοινότητας, επενδυτών και start-ups.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, στην οποία συμμετείχαν περίπου 450 άτομα, πραγματοποιήθηκαν 11 θεματικά πάνελ, 5 συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, παρουσιάσεις τεχνολογιών και ερευνητικών εφαρμογών, καθώς και pitching events καινοτόμων ερευνητικών ομάδων και startups. Η θεματολογία κάλυψε ένα ευρύ φάσμα, από την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και το fintech, έως την ενέργεια, τον πολιτισμό, την αγροδιατροφή και την υγεία και ευεξία.

Λαμβάνοντας ενεργό ρόλο στον διάλογο, η Bayer Ελλάς συμμετείχε σε δύο βασικά πάνελ του συνεδρίου, αναδεικνύοντας τις στρατηγικές της προτεραιότητες στους τομείς της Υγείας και της Διατροφής.

Στο πάνελ «The Future of Health and Wellbeing», η Bayer Ελλάς συνέβαλε ουσιαστικά στη συζήτηση για τη μετάβαση προς ένα πιο προληπτικό, εξατομικευμένο και ανθρωποκεντρικό μοντέλο υγείας. Ο κ. Θανάσης Κώτσανης, Medical Director Greece & Cyprus και Southern Mediterranean & Black Sea (SMBS) Cluster Medical Director της Bayer, τόνισε ότι ο τομέας της υγείας αναμένεται, μέσα στα επόμενα τρία έως επτά χρόνια, να μετεξελιχθεί σε ένα μοντέλο συνεχούς φροντίδας, με επίκεντρο το θεραπευτικό αποτέλεσμα για τον ασθενή. Επισήμανε, ωστόσο, ότι η μετάβαση αυτή προϋποθέτει την ενίσχυση της πρόληψης, της πρώιμης ανίχνευσης και της εφαρμογής στοχευμένων θεραπειών, υποστηριζόμενων από ψηφιακά εργαλεία και σύγχρονους τρόπους μέτρησης που αποτυπώνουν την πραγματική λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Αναφερόμενος στους βασικούς άξονες που θα καθορίσουν αυτή τη νέα εποχή στην υγεία, παρουσίασε τρεις πυλώνες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της καινοτομίας: την πρόληψη και την πρόβλεψη, μέσω επενδύσεων σε βιοδείκτες, φορητές συσκευές και τεχνητή νοημοσύνη για έγκαιρη παρέμβαση, την εξατομίκευση, με την ενσωμάτωση της ιατρικής ακριβείας, συνοδευτικών διαγνωστικών και ψηφιακών εργαλείων στις κλινικές μελέτες, με έμφαση στα δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής και τέλος, την ισότητα και την πρόσβαση, μέσα από τον σχεδιασμό λύσεων που διασφαλίζουν δίκαιη φροντίδα και ενισχύουν τη συνεργασία δημόσιου, ακαδημαϊκού και ιδιωτικού τομέα. «Ο Τομέας Φαρμάκων της Bayer επενδύει στην ιατρική ακριβείας, στη συγκέντρωση δεδομένων πραγματικού κόσμου, σε ένα δυναμικό πρόγραμμα κλινικών μελετών και σε πλατφόρμες συνεργασιών που στοχεύουν στην επίλυση των προκλήσεων στην υγεία του σήμερα και του αύριο. Η Bayer δεσμεύεται σε συνεργασία και εξωστρέφεια για κλιμάκωση και επιτάχυνση λύσεων που βελτιώνουν την υγεία του ανθρώπου από την πρόληψη μέχρι τη διάγνωση και τη θεραπεία», δήλωσε ο κ. Κώτσανης.

Στο πάνελ συμμετείχε επίσης ο Καθ. Δημήτρης Φωτιάδης από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ενώ συντονίστρια ήταν η κ. Λίτσα Παναγιωτοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του AmCham.

Τα συμπεράσματα ανέδειξαν τη σημασία της μετάβασης από την αντιδραστική στην προληπτική και εξατομικευμένη υγεία, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και των δεδομένων, αλλά και την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της επιτυχίας μιας θεραπείας με κριτήρια που ξεπερνούν το αυστηρά κλινικό αποτέλεσμα και αγγίζουν την ευεξία και την καθημερινότητα των ασθενών.

Αντίστοιχα, στο πάνελ «The Future of Food», η Bayer Ελλάς υπό τον συντονισμό της κ. Σόνιας Μουσαβερέ, Διευθύντριας Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Βιώσιμης Ανάπτυξης και με τη συμμετοχή του κ. Μανώλη Παναγιωτόπουλου, Επικεφαλής του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας (Crop Science) της Bayer Ελλάς, αναδείχθηκαν οι προκλήσεις της βιώσιμης αγροδιατροφής, ο ρόλος της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην παραγωγή τροφίμων, καθώς και η σημασία της συνεργασίας σε όλη την αλυσίδα, από τον παραγωγό έως τον τελικό καταναλωτή.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν ήδη τα ψηφιακά δεδομένα στην αγροτική παραγωγή, επισημαίνοντας ότι η γεωργία του μέλλοντος δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς την ολοκληρωμένη και συστηματική διαχείριση δεδομένων σε επίπεδο χωραφιού. Όπως ανέφερε, η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων ανοίγει τον δρόμο για την αυτοματοποίηση και τη ρομποτική, την πρόγνωση και τη μοντελοποίηση των καλλιεργητικών συνθηκών, την εξατομικευμένη διαχείριση κάθε χωραφιού, καθώς και τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας σε όλη την παραγωγική διαδικασία. Τόνισε, παράλληλα, ότι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής προϋποθέτει, τα επόμενα χρόνια, τη μετάβαση και την ευρεία υιοθέτηση πρακτικών αναγεννητικής γεωργίας. Για να καταστεί η μετάβαση αυτή αποτελεσματική, τα ψηφιακά δεδομένα και η εξατομικευμένη προσέγγιση στο χωράφι αποτελούν βασικό καταλύτη. Όπως σημείωσε, οι επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα αναμένεται να είναι αποδοτικές, υπό την προϋπόθεση ότι η υιοθέτηση της τεχνολογίας θα συνοδεύεται από εκπαίδευση και ουσιαστικές συνεργασίες, στοιχεία τα οποία χαρακτήρισε αλληλένδετα και αδιαχώριστα. Κλείνοντας, ο κ. Παναγιωτόπουλος δήλωσε: «Είναι σημαντικό οι νέοι αγρότες να αντιμετωπίζουν τη δραστηριότητά τους ως επιχειρηματική ευκαιρία. Να επενδύσουν στην εκπαίδευση, την τεχνολογία και τις συνεργασίες, ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της γεωργίας του μέλλοντος».

Με τη συμμετοχή της στο Innovation Greece 7.0, η Bayer Ελλάς επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση στην ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα, επενδύοντας στη συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις start ups, τους επενδυτές και τους θεσμικούς φορείς. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, η εταιρεία προωθεί και εξελίσσει τον διάλογο για το μέλλον της υγείας, της τροφής και της βιώσιμης ανάπτυξης, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνία.

Το Innovation Greece 7.0 αποτελεί μία πρωτοβουλία συνεργασίας φορέων του επιχειρηματικού, ακαδημαϊκού και επενδυτικού οικοσυστήματος. Εκτός από την Bayer Ελλάς, στη διοργάνωση συμμετέχουν η Εθνική Τράπεζα μέσω του προγράμματος NBG Business Seeds, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ACEin), το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, καθώς και τα επενδυτικά funds Metavallon, Uni.Fund και L-Stone Capital, τοποθετώντας την καινοτομία στο επίκεντρο της συλλογικής προσπάθειας για βιώσιμη ανάπτυξη.