Η Bayer και το Broad Institute του MIT και του Harvard ανακοίνωσαν ότι επεκτείνουν τη δεκαετή ερευνητική τους συνεργασία κατά πέντε επιπλέον χρόνια, για τον προσδιορισμό στόχων και την ανακάλυψη και ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών για τον καρκίνο.

«Εργαζόμαστε εντατικά για να ανακαλύψουμε νέους τρόπους αντιμετώπισης αυτής της πολύ δύσκολα διαχειρίσιμης ασθένειας που πλήττει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Ο κοινός μας στόχος είναι να φέρουμε την καινοτομία στους ασθενείς με καρκίνο, δημιουργώντας ένα δυναμικό βιώσιμό πρόγραμμα ανάπτυξης λύσεων στην ογκολογία», δήλωσε ο κ. Dominik Ruettinger, M.D., Ph.D., Global Head of Research and Early Development για την Ογκολογία, του Τομέα Φαρμάκων της Bayer AG. «Η εδραιωμένη συνεργασία της Bayer με το Broad Institute έχει ήδη οδηγήσει σε υποψήφιες δραστικές ουσίες για κλινική έρευνα στον τομέα της ογκολογίας. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τους καταξιωμένους επιστήμονες του Broad Institute για την ανακάλυψη και ανάπτυξη περισσότερων καινοτόμων θεραπευτικών στόχων για τον καρκίνο, προς κλινική ανάπτυξη», συνεχίζει ο κ. Dominik Ruettinger.

Η μακρόχρονη αυτή συνεργασία, που ξεκίνησε το 2013, συνδυάζει την εμπειρία του Broad Institute στην έρευνα για τον καρκίνο και τη βιοχημεία με τη μεγάλη εμπειρία της Bayer στην ανάπτυξη χημικών μικρομοριακών και βιολογικών φαρμάκων, με σκοπό την έρευνα καινοτόμων θεραπειών για τον καρκίνο. Οι δύο πλευρές θα εξακολουθήσουν το έργο τους στον εντοπισμό επιπλέον δοκιμαστικών φαρμάκων για νέους στόχους και θεραπευτικές επιλογές στην ογκολογία.

«Προκειμένου να υπάρξει ουσιαστικός αντίκτυπος στη ζωή των ασθενών, η ακαδημαϊκή κοινότητα και η βιομηχανία πρέπει να συνεργαστούν και να αξιοποιήσουν ο ένας την εμπειρία και γνώση του άλλου», δήλωσε ο William Sellers, βασικό μέλος του Broad Institute και διευθυντής του προγράμματος για τον καρκίνο. «Μέσω αυτής της συμμαχίας, το Broad και η Bayer έχουν καταφέρει ακριβώς αυτό. Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας του Broad στη βιολογία του καρκίνου και των σύγχρονων μεθόδων ανακάλυψης φαρμάκων, με την εμπειρία της Bayer στην ανάπτυξη φαρμάκων, αυξάνει σημαντικά τη δυνατότητά μας να προσφέρουμε καινοτόμα φάρμακα στους ασθενείς με καρκίνο».

Αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής ερευνητικής συμμαχία είναι ο αναστολέας μεταλλάξεων EGFR/HER2 της Bayer ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος στη Φάση Ι του κλινικού προγράμματος. Η Bayer παρουσίασε φέτος το χαρτοφυλάκιό της σε μεγάλα ερευνητικά συνέδρια για τον καρκίνο, συμπεριλαμβανομένων αυτών της American Association for Cancer Research (AACR), της American Society of Clinical Oncology (ASCO) και πρόσφατα της American Society of Clinical Oncology (ESMO).

Οι ακαδημαϊκές συνεργασίες αποτελούν για την Bayer βασικούς άξονες στη στρατηγική έρευνας και ανάπτυξης για νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων στους ασθενείς, ιδιαίτερα σε θεραπευτικούς τομείς με υψηλές ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Η στρατηγική προσέγγιση της Bayer στην ογκολογία βασίζεται στην ανάπτυξη φαρμάκων ακριβείας, τα οποία επιτρέπουν τον γρήγορο εντοπισμό των πιο ελπιδοφόρων στόχων αλλά και την ανάπτυξη των αντίστοιχων βιώσιμων προγραμμάτων. Η εταιρεία επικεντρώνεται στη διεύρυνση της ομάδας φαρμάκων με τη μεγαλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης, στην δημιουργία πιο αποτελεσματικών και καλύτερα ανεκτών φαρμάκων, καθώς και στην αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας στα φάρμακα.

Το ερευνητικό κέντρο Bayer Research & Innovation Center (BRIC) βρίσκεται κοντά στο Broad Institute στην πλατεία Kendall, Cambridge, MA. Το BRIC στεγάζει ένα κέντρο έρευνας για ογκολογικές θεραπείες ακριβείας πλήρως εξοπλισμένο, με υπερσύγχρονα εργαστήρια για την ανάπτυξη στοχευμένων θεραπειών καρκίνου επόμενης γενιάς. Επιπλέον, το κέντρο στελεχώνεται από μια νεοσύστατη ερευνητική ομάδα που

επικεντρώνεται στην αξιοποίηση τεχνικών βιοχημείας για την περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας ανάπτυξης ογκολογικών φαρμάκων της εταιρείας.