Η Βιομηχανία Φαρμάκων BΕΝΝΕΤΤ, συναισθανόμενη την ηγετική θέση που έχει στον χώρο των γενοσήμων στη χώρα μας και τη γνώση της στην παραγωγή γενοσήμων, έχει ως όραμα να αποτελέσει μια εταιρεία πρότυπο στην Ελλάδα, που θα αποκτήσει τη δυνατότητα να αναπτύσσει και να παράγει σε βιομηχανική κλίμακα φαρμακευτικά προϊόντα, αποτελώντας το πρώτο Κέντρο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Τα γενόσημα φάρμακα διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στη φαρμακευτική αγορά, συνεισφέροντας στην εξοικονόμηση πόρων και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών σε απαραίτητες θεραπείες. Με βάση διεθνείς και εθνικές μελέτες, η χρήση γενοσήμων φαρμάκων οδηγεί σε σημαντική μείωση της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια.

Η BΕΝΝΕΤΤ, η δεύτερη εταιρεία στην αγορά των γενοσήμων, διαθέτει ήδη ένα εργοστάσιο στο Κορωπί και επεκτείνει δυναμικά την παραγωγική, ερευνητική και εξαγωγική της δραστηριότητα, επενδύοντας σταθερά σε υποδομές, καινοτομία και ανθρώπινο κεφάλαιο. Η νέα εποχή της BΕΝΝΕΤΤ βασίζεται σε ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή ενός νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου 16.000 τετραγωνικών μέτρων στο Κορωπί, ενός νέου ερευνητικού κέντρου 20.000 τετραγωνικών μέτρων στη Μεταμόρφωση, καθώς και διεθνείς επεκτάσεις, όπως η θυγατρική της εταιρείας στην Αυστραλία, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει τις σχετικές εγκρίσεις για την κυκλοφορία των πρώτων πέντε φαρμακευτικών προϊόντων της. Η εταιρεία συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας, καθώς κάθε 1.000 ευρώ επένδυσης επιστρέφουν 3.400 ευρώ στην οικονομία μέσω φόρων και εισφορών.

H εταιρεία διακρίνεται για την ποιότητα στα σκευάσματα, στις υπηρεσίες και στους ανθρώπους. Η ανάπτυξη δεν είναι απλώς ένας στόχος, είναι η φιλοσοφία της. Η BΕΝΝΕΤΤ αναπτύσσεται μέσα από τους ανθρώπους της. Επενδύει στις δεξιότητες και το ταλέντο τους, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, προσφέρει ίσες ευκαιρίες και διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον που στηρίζει την εξέλιξη.

Η BΕΝΝΕΤΤ παράγει 250 φάρμακα σε όλες τις κατηγορίες, γενόσημα και καινοτόμα. Έχει έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, εξάγοντας σε περισσότερες από 18 χώρες. Παράγει πάνω από 400 εκατομμύρια δισκία τον χρόνο για την Ελλάδα και το εξωτερικό και πάνω από 150 εκατομμύρια φακελίσκους (σκευάσματα ιδιαίτερης φαρμακοτεχνικής μορφής) για την Ελλάδα. Με τις νέες εγκαταστάσεις αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δισκία και το 1,5 δισεκατομμύριο φακελίσκους.

Με μια γενναία επένδυση δημιούργησε θυγατρική εταιρεία στην Αυστραλία. Το εργοστάσιό της έλαβε έγκριση από τον αντίστοιχο ΕΟΦ της Αυστραλίας, που θεωρείται ένας από τους πιο αυστηρούς Οργανισμούς εγκρίσεων στον κόσμο και ανοίγει μια αγορά 120 έως 150 άλλων χωρών. Παράλληλα, περιμένει αντίστοιχες εγκρίσεις για το Μεξικό, τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία, το Βιετνάμ και τη Ζάμπια καταδεικνύοντας με τον πιο προφανή τρόπο την τροχιά ραγδαίας ανάπτυξης στην οποία έχει εισέλθει η εταιρεία.

Το ερευνητικό πρόγραμμα της εταιρείας BΕΝΝΕΤΤ (ΤΑCL3-0561381) προϋπολογισμού 12,5 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2024-2025, στοχεύει στην Ε&Α ογκολογικών φαρμακευτικών μορφών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οι επενδύσεις στην Ε&Α για τη θεραπεία του καρκίνου από φαρμακευτικές εταιρείες, ακαδημαϊκά ινστιτούτα και κυβερνητικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αποτελούν μια προσοδοφόρα ευκαιρία για την αγορά των αντικαρκινικών φαρμάκων. Ο καρκίνος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως, προωθώντας τη ζήτηση για βελτιωμένες και καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές. Σε απάντηση, οι φαρμακευτικές εταιρείες επενδύουν σημαντικά στην Ε&Α για την ανάπτυξη νέων αντικαρκινικών φαρμάκων που είναι πιο αποτελεσματικά και έχουν λιγότερες παρενέργειες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Μεταρρύθμιση του συστήματος clawback και συμψηφισμός του με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0.» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.