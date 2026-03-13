Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού, η οποία φέτος γιορτάζει την 20ή επέτειό της, η Boehringer Ingelheim φέρνει στο προσκήνιο την αυξανόμενη ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση και ολοκληρωμένη διαχείριση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ). Η ΧΝΝ, που συχνά αποκαλείται «σιωπηλή νόσος» , επηρεάζει 1 στους 10 ενήλικες παγκοσμίως, υποδιαγιγνώσκεται, υποθεραπεύεται, και συνεπώς, εξελίσσεται σε μία από τις πλέον ανησυχητικές προκλήσεις δημόσιας υγείας.

Η ΧΝΝ βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρύτερου Kαρδιο–Nεφρο–Mεταβολικού συνδρόμου (CRM syndrome), με τα επιστημονικά δεδομένα να δείχνουν ότι η στενή διασύνδεση καρδιάς, νεφρών και συνολικής μεταβολικής υγείας απαιτεί μια «ενιαία» και ολιστική θεραπευτική προσέγγιση των ατόμων που ζουν με αυτά τα νοσήματα.

Η Boehringer Ingelheim εστιάζει στρατηγικά σε αυτήν ακριβώς τη συστημική κατανόηση, υλοποιώντας:

Καινοτόμες Τεχνολογίες και Θεραπείες: Ανάπτυξη φαρμάκων με νέους μηχανισμούς δράσης που στοχεύουν απευθείας στους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς της νόσου.

Βιώσιμη Φροντίδα: Ενίσχυση της πρόληψης και της πρώιμης ανίχνευσης, που αποτελούν τους πιο ισχυρούς τρόπους προστασίας τόσο των ασθενών όσο και του περιβάλλοντος.

Συστηματική Κατανόηση: Προσέγγιση και Διαχείριση του Καρδιο–Νεφρο–Μεταβολικού συνδρόμου ως μια ενιαία οντότητα.

«Σπάμε τη Σιωπή»: Ενημέρωση και Πρόληψη

Αναγνωρίζοντας ότι η ΧΝΝ παραμένει υποδιαγνωσμένη, η Boehringer Ingelheim Ελλάς δημιούργησε τη σειρά vidcasts «Σπάμε τη Σιωπή». Μέσα από συζητήσεις με ειδικούς αναδεικνύεται, με απλό και ξεκάθαρο τρόπο, η αλληλεπίδραση καρδιάς, νεφρών και συνολικής μεταβολικής υγείας, καθώς και η ανάγκη έγκαιρης αναγνώρισης των πρώιμων συμπτωμάτων των νοσημάτων αυτών. Με την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας καθώς και την υποστήριξη από το Σύλλογο Ασθενών ΕΛΟΔΙ και την Ελληνική Ομοσπονδία για τον Διαβήτη. Η σειρά vidcasts «Σπάμε τη Σιωπή» στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την αλληλεπίδραση καρδιάς-νεφρών-συνολικής μεταβολικής υγείας, καθώς και στην ανάδειξη της σημασίας της σωστής και έγκαιρης ενημέρωσης γύρω από τη Χρόνια Νεφρική Νόσο, τον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και την Καρδιακή Ανεπάρκεια.

Η πρόληψη για τη ΧΝΝ παραμένει το κλειδί και μπορεί να επιτευχθεί μέσω δύο απλών, οικονομικών εξετάσεων:

1.Εξέταση ούρων για έλεγχο αλβουμινουρίας (uACR): Ο σημαντικότερος δείκτης πρώιμης νεφρικής βλάβης και ισχυρός προγνωστικός παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου.

Αιματολογική εξέταση για έλεγχο κρεατινίνης (eGFR): Για την εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας.

Οι εξετάσεις αυτές συνιστώνται, ιδιαίτερα, σε άτομα υψηλού κινδύνου — όπως ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αρτηριακή υπέρταση, παχυσαρκία, δυσλιπιδαιμία ή/και ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου. Ο τακτικός έλεγχος των παραπάνω δεικτών καθιστά δυνατή τη διάγνωση της ΧΝΝ σε πρώιμο στάδιο και συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των επιπλοκών στην υγεία.

Ο Δ. Αναγνωστάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλους της Boehringer Ingelheim Ελλάδας, δήλωσε:

«Η Χρόνια Νεφρική Νόσος αποτελεί μία αναδυόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία. Στη Boehringer Ingelheim παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών και αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες της νόσου, μέσα από επιστημονική αριστεία και συνεργασίες που αλλάζουν τα δεδομένα. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο της πρόληψης, χαιρετίζουμε την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για τη συμπερίληψη του ελέγχου της νεφρικής λειτουργίας στους δημόσιους προληπτικούς ελέγχους.»

