Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γης, η Boehringer Ingelheim επιβεβαιώνει τη σταθερή και διαχρονική της δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, έχοντας ενσωματώσει την περιβαλλοντική υπευθυνότητα στον πυρήνα της στρατηγικής και της επιχειρησιακής της λειτουργίας.

Με τη βιώσιμη ανάπτυξη να καθοδηγεί τον στρατηγικό της σχεδιασμό και το MORE GREEN ως βασικό πυλώνα δράσης, η Boehringer Ingelheim υλοποιεί το παγκόσμιο της πρόγραμμα Sustainable Development for Generations (SD4G). Μέσα από αυτή τη μακροπρόθεσμη προσέγγιση, η εταιρεία αποδεικνύει ότι η πρόοδος στην υγεία, η επιστημονική καινοτομία και ο σεβασμός προς τους φυσικούς πόρους μπορούν να συνυπάρχουν με συνέπεια, υπευθυνότητα και διαγενεακή προοπτική.

Οι ενέργειες της εταιρείας εκτείνονται σε όλο το φάσμα της δραστηριότητάς της, ενσωματώνοντας αρχές βιωσιμότητας τόσο στις παραγωγικές διαδικασίες όσο και στις λειτουργικές πρακτικές, στις υποδομές και στις συνεργασίες της. Πιο συγκεκριμένα, από την πράσινη χημεία και τον οικολογικό σχεδιασμό καινοτόμων φαρμάκων, έως τη βιώσιμη παραγωγή, τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στο νερό. Μέσα από τη μείωση της χρήσης διαλυτών, τον περιορισμό αποβλήτων και την ανάπτυξη πιο αποδοτικών χημικών διεργασιών, η Boehringer Ingelheim στοχεύει στη δημιουργία καινοτόμων φαρμακευτικών λύσεων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Παράλληλα, η εταιρεία εφαρμόζει μια ολιστική στρατηγική διαχείρισης υδάτινων πόρων (water stewardship), αντιμετωπίζοντας το νερό όχι μόνο ως λειτουργικό πόρο αλλά ως κοινό φυσικό αγαθό. Μέσω συστημάτων υπεύθυνης διαχείρισης, αξιολόγησης υδατικών κινδύνων και συνεργασίας με τοπικούς φορείς και κοινότητες, η Boehringer Ingelheim μειώνει το υδατικό της αποτύπωμα και υιοθετεί διεθνή πρότυπα υπεύθυνης διαχείρισης νερού, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία των υδάτινων πόρων και την ανθεκτικότητα των περιοχών όπου δραστηριοποιείται.

Στο πλαίσιο αυτό, η Boehringer Ingelheim έχει θέσει συγκεκριμένους, φιλόδοξους και μετρήσιμους στόχους για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, ενισχύοντας τη μετάβασή της σε πιο αποδοτικές, υπεύθυνες και κλιματικά ανθεκτικές πρακτικές σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της. Ειδικότερα από τo 2019, έχει δεσμευτεί να μειώσει τις απόλυτες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Scope 1 και Scope 2 κατά 58,9% και τις απόλυτες εκπομπές Scope 3 κατά 27,5%, ενισχύοντας παράλληλα τις επενδύσεις της σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα και υπεύθυνες πρακτικές λειτουργίας.

Ιδιαίτερης σημασίας για τη βιώσιμη πορεία της εταιρείας αποτελεί το γεγονός ότι, τον Δεκέμβριο του 2025, το εργοστάσιο της Boehringer Ingelheim στο Κορωπί έλαβε την πιστοποίηση Net Zero Transition — ένα κομβικό ορόσημο τόσο για τη βιομηχανική της δραστηριότητα στην Ελλάδα όσο και για την ευρύτερη περιοχή. Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει την πρόοδο της εταιρείας προς ένα μοντέλο παραγωγής χαμηλών εκπομπών μέσα από τις συστηματικές επενδύσεις σε ενεργειακή αποδοτικότητα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υπεύθυνες πρακτικές λειτουργίας και ενισχύει τον ρόλο της ως υπεύθυνου εταιρικού πολίτη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γης, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Boehringer Ingelheim Ελλάδος, δήλωσε:

«Για εμάς στη Boehringer Ingelheim, η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς μια λέξη-κλειδί, αλλά αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής μας ταυτότητας και της value chain. Έχουμε δεσμευτεί στη μείωση των απόλυτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και επενδύουμε συστηματικά στην καινοτομία, την πράσινη χημεία, τη βιώσιμη παραγωγή και την υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων. Η Παγκόσμια Ημέρα της Γης αποτελεί μια ουσιαστική υπενθύμιση της ευθύνης μας να συνεχίσουμε να προοδεύουμε, προστατεύοντας το περιβάλλον και διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.»