Η Boehringer Ingelheim Hellas συμμετέχει και φέτος ως Χρυσός Χορηγός στην 11η εκστρατεία της ΑΜΚΕ Με Οδηγό τον Διαβήτη, στηρίζοντας μια πρωτοβουλία που προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες υγείας και ενημέρωση στους κατοίκους των νησιών του Αργοσαρωνικού. Η εκστρατεία θα προσεγγίσει τα νησιά του Αργοσαρωνικού, εξασφαλίζοντας ότι πολύτιμες υπηρεσίες υγείας θα φτάσουν σε όσους δυσκολεύονται να μετακινηθούν στην πρωτεύουσα για την απαραίτητη φροντίδα.

Η φετινή εκστρατεία εστιάζει στη σύνδεση του διαβήτη, της παχυσαρκίας και των καρδιαγγειακών νοσημάτων και τις σημαντικές τους επιπτώσεις στην υγεία των νεφρών και των αγγείων, μια αλληλεπίδραση που πλέον αναγνωρίζεται ως Καρδιο‑Νεφρο‑Μεταβολικό Σύνδρομο. Η Boehringer Ingelheim Hellas, με σταθερή δέσμευση στην καινοτομία και τη δημόσια υγεία, συμβάλλει ενεργά στην ενημέρωση και την πρόληψη, προωθώντας πρακτικές που ενισχύουν την έγκαιρη διάγνωση και την ολιστική φροντίδα των ασθενών σε κάθε στάδιο της πορείας της νόσου.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, οι κάτοικοι των νησιών θα έχουν πρόσβαση σε μία σειρά από δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Μέρος της σειράς αυτής αποτελούν και δυο σημαντικές εξετάσεις. Πιο συγκεκριμένα, η εξέταση ούρων για τον έλεγχο της αλβουμινουρίας (uACR), που αποτελεί τον σημαντικότερο δείκτη πρώιμης νεφρικής βλάβης και ισχυρό προγνωστικό παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου, καθως και εξέταση για τον έλεγχο της κρεατινίνης και τον υπολογισμό του eGFR για την εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας

Οι εξετάσεις αυτές συνιστώνται ιδιαίτερα σε άτομα υψηλού κινδύνου, όπως ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αρτηριακή υπέρταση, παχυσαρκία, δυσλιπιδαιμία ή/και ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου. Ο τακτικός έλεγχος των παραπάνω δεικτών καθιστά δυνατή τη διάγνωση της χρόνιας νεφρικής νόσου σε πρώιμο στάδιο και συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των επιπλοκών στην υγεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΜΚΕ έχει εντοπίσει περισσότερα από 900 αδιάγνωστα περιστατικά διαβήτη στα 11 χρόνια δράσης της – ένα στοιχείο που υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης. Η Boehringer Ingelheim Hellas, ως Χρυσός Χορηγός, συμβάλλει ουσιαστικά στη συνέχιση αυτής της προσπάθειας, ενισχύοντας την πρόσβαση των νησιωτών σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ακρίβειας.

Ο Δημήτρης Αναγνωστάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Boehringer Ingelheim Ελλάδος, δήλωσε:

«Στη Boehringer Ingelheim Hellas πιστεύουμε βαθιά ότι η πρόσβαση στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση δεν πρέπει να εξαρτάται από τον τόπο κατοικίας. Το Καρδιο‑Νεφρο‑Μεταβολικό Σύνδρομο αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας της εποχής μας και απαιτεί συνεργασία, ενημέρωση και δράση. Η στήριξή μας στην εκστρατεία «Με Οδηγό τον Διαβήτη» αντανακλά τη δέσμευσή μας να στεκόμαστε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.»

Την επιστημονική εγκυρότητα της εκστρατείας ενισχύει η αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και η επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας.