Η βιοφαρμακευτική εταιρεία Bristol Myers Squibb (BMS) προσθέτει στο ενεργητικό της μία ακόμη κορυφαία αναγνώριση από τον οργανισμό Great Place to Work, καθώς πλέον κατατάσσεται μεταξύ των 150 επιχειρήσεων με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη! Ειδικότερα, στο πλαίσιο του θεσμού Best Workplaces™ in Europe 2023, η BMS κατέλαβε την 21η θέση στην κατηγορία των πολυεθνικών οργανισμών με 50 έως 250 εργαζόμενους. Η σημαντική αυτή πιστοποίηση οφείλεται στα εξαιρετικά αποτελέσματα που σημείωσαν στην έρευνα Trust Index™ οι εργαζόμενοι της εταιρείας στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ιρλανδία.

Τα τελευταία χρόνια, η Bristol Myers Squibb σε παγκόσμιο επίπεδο ενισχύει την επένδυσή της στη διαμόρφωση μιας εταιρικής κουλτούρας που εστιάζει στην έμπρακτη προαγωγή των αρχών της Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης και τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου κάθε εργαζόμενος αισθάνεται καλοδεχούμενος, ασφαλής και ισότιμο μέλος της ομάδας. Ως καρπός αυτής της επένδυσης, η υψηλή βαθμολογία των ανθρώπων της BMS σε Ελλάδα, Ιταλία και Ιρλανδία, αντικατοπτρίζει τον υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης τους στην εταιρεία, αλλά και ικανοποίησης από τις παροχές που απολαμβάνουν, τις συνθήκες εργασίας, τις προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης, καθώς και την έμφαση που δίνει η εταιρεία στην προαγωγή της συνολικής ευημερίας τους.

Με αφορμή την ανακοίνωση της διάκρισης, η Γενική Διευθύντρια της Bristol Myers Squibb Ελλάδας, Ελισάβετ Προδρόμου, δήλωσε: «Στη Bristol Myers Squibb Ελλάδας είμαστε διπλά υπερήφανοι για την κατάταξη του οργανισμού στη Λίστα Best Workplaces™ in Europe 2023, καθώς η βαθμολογία που συγκέντρωσαν οι απαντήσεις των ανθρώπων μας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη λήψη της σημαντικής αυτής πιστοποίησης. Η αναγνώριση αυτή ενδυναμώνει περαιτέρω τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε ένα δίκαιο, ασφαλές και αξιόπιστο εργασιακό περιβάλλον, όπου όλοι έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν και να αναδείξουν ελεύθερα τις δυνατότητες και το ταλέντο τους».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσιακαλάκης, Corporate & Government Affairs Lead στη Bristol Myers Squibb Ελλάδας, συμπλήρωσε: «Φέτος, οι Έλληνες, Ιταλοί και Ιρλανδοί συνάδελφοι ανέδειξαν τη Bristol Myers Squibb ανάμεσα στις 150 εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη, μία εξαιρετικά τιμητική διάκριση που μας χαροποιεί και μας καθιστά όλους υπερήφανους. Θα συνεχίσουμε να θέτουμε ως προτεραιότητά μας τη διαμόρφωση ενός δημιουργικού και υποστηρικτικού χώρου εργασίας, θεμελιωμένου σε σχέσεις υψηλής εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας και των ανθρώπων της».

