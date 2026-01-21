Η Chiesi Hellas επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά τη σταθερή της προσήλωση στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος, λαμβάνοντας τον τίτλο του «Κορυφαίου Εργοδότη» στην Ελλάδα και για το 2026 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό “Top Employers Institute”.

Η νέα αυτή πιστοποίηση συνοδεύεται από αυξημένη συνολική βαθμολογία, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχή επένδυση της εταιρείας σε πρακτικές που προάγουν την ανάπτυξη, τη συμπερίληψη και την ευημερία των ανθρώπων της.

Η αξιολόγηση της εταιρείας για το 2026 ανέδειξε το υποδειγματικό εργασιακό της περιβάλλον, μέσα από τη συμμετοχή της σε μια εκτενή και πολυεπίπεδη έρευνα που καλύπτει έξι βασικούς τομείς και είκοσι συνολικά θεματικές ενότητες, σχετικές με την εμπειρία των εργαζομένων και τη στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού. Το αναλυτικό ερωτηματολόγιο του Top Employers Institute αναθεωρείται σε ετήσια βάση, ώστε να αποτυπώνει τις σύγχρονες τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές στον χώρο εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Chiesi Hellas βαθμολογήθηκε με 92.6%, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2025, για μετασχηματιστικές πρακτικές και βελτιώσεις που εφάρμοσε σχετικά με το employer branding και την εισαγωγή του ΑΙ στο HR, το μοντέλο διακυβέρνησης και συμπερίληψης, τη συμμετοχή εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων και δράσεων κοινωνικού αντικτύπου, την ενίσχυση και ενθάρρυνση των εργαζομένων της να καινοτομούν και να ηγούνται ακόμα και σε μη θέσεις ευθύνης, καθώς και για πρακτικές ευζωίας και ευαισθησίας στις διαφορετικές προσωπικές ανάγκες των εργαζομένων της (π.χ. γονείς, φροντιστές κλπ.).

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Chiesi Hellas, κ Σταύρος Γ. Θεοδωράκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η πιστοποίησή μας ως Κορυφαίος Εργοδότης αποτελεί ουσιαστική επιβεβαίωση της στρατηγικής μας προσήλωσης στα στελέχη μας και στην καλλιέργεια ενός σύγχρονου και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, που σέβεται την προσωπικότητα των εργαζομένων μας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας, ενισχύοντας μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, συνεργασίας και ευημερίας, ώστε να παραμένουμε εργοδότης πρώτης επιλογής και να δημιουργούμε διαχρονική αξία για τους ασθενείς και την κοινωνία μας».

Η Head of HR & Administrative Affairs της Chiesi Hellas, κα Αλεξάνδρα Βέτσικα δήλωσε: «Η αναγνώριση μας ως Top Employer για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά είναι απόρροια της στρατηγικής επένδυσης που κάνουμε για ένα εργασιακό περιβάλλον που εξελίσσεται συνεχώς και υποστηρίζεται ετησίως από νέες πρακτικές και πρωτοβουλίες. Ως τμήμα HR, λειτουργούμε με διαρκή εγρήγορση και προληπτική δημιουργικότητα, παρακολουθώντας τις τάσεις και σχεδιάζοντας πρωτοβουλίες που μας κρατούν μπροστά από τις εξελίξεις και ενισχύουν ουσιαστικά την εμπειρία των ανθρώπων μας. Αυτή η προσέγγιση, μας χάρισε αύξηση της βαθμολογίας μας! Το αποτέλεσμα μας κινητοποιεί να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα στους ανθρώπους μας».