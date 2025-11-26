Οι γυναίκες με επίμονη ανισορροπία θυρεοειδικών ορμονών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αποκτήσουν παιδιά με αυτισμό, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Οι μητρικές θυρεοειδικές ορμόνες είναι απαραίτητες για την εμβρυϊκή νευροανάπτυξη. Η ανισορροπία του θυρεοειδούς κατά την κύηση έχει συσχετιστεί με άτυπη νευροανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου κινδύνου διαταραχής του φάσματος του αυτισμού (ASD). Ο αυτισμός είναι μια σύνθετη νευροαναπτυξιακή πάθηση που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο επικοινωνεί, αλληλεπιδρά με τους άλλους και βιώνει τον κόσμο.

«Διαπιστώσαμε ότι ενώ η επαρκώς αντιμετωπισμένη χρόνια δυσλειτουργία του θυρεοειδούς δεν συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στους απογόνους, η συνεχιζόμενη ανισορροπία σε πολλαπλά τρίμηνα συσχετίστηκε», δήλωσε ο Idan Menashe, του Πανεπιστημίου Ben-Gurion, στο Beer Sheva του Ισραήλ.

«Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για τακτική παρακολούθηση και έγκαιρη προσαρμογή της θεραπείας για τη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων θυρεοειδικών ορμονών καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης»

Η μελέτη παρακολούθησε περισσότερες από 51.000 γεννήσεις και διαπίστωσε ότι οι μητέρες με επίμονη ανισορροπία θυρεοειδικών ορμονών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης διέτρεχαν αυξημένο κίνδυνο να αποκτήσουν παιδιά με αυτισμό.

Οι συγγραφείς παρατήρησαν επίσης ένα μοτίβο δόσης-απόκρισης, στο οποίο όσο μεγαλύτερη ήταν η διάρκεια της δυσλειτουργίας του θυρεοειδούς σε όλα τα τρίμηνα, τόσο υψηλότερος ήταν ο κίνδυνος.