Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, συμμετείχε το Σάββατο 30 Αυγούστου σε ειδική εκδήλωση για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων που διοργανώθηκε από την EFPIA στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Καρδιολογικού Συνεδρίου (ESC), όπου παρουσίασε την εμπειρία της Ελλάδας στην πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

«Το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ αποτελεί την μεγαλύτερη επένδυση Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα των τελευταίων 40 ετών», υπογράμμισε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, παρουσιάζοντας τη στρατηγική της Ελλάδας στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Καρδιαγγειακού κινδύνου, που αποδεικνύει ότι η πρόληψη μπορεί να εφαρμοστεί σε εθνική κλίμακα με απτά αποτελέσματα. Ειδικότερα, όσον αφορά το Πρόγραμμα Πρόληψης Καρδιαγγειακού Κινδύνου, πάνω από 1,8 εκατομμύριο πολίτες έχουν ως τώρα πραγματοποιήσει δωρεάν τις αιματολογικές εξετάσεις, περισσότερα από 30.000 άτομα παραπέμφθηκαν στο δεύτερο στάδιο ελέγχου για στεφανιαία νόσο, ενώ 7.127 παραπέμφθηκαν για έλεγχο ισχαιμίας. «Χρησιμοποιήσαμε τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για να αναπτύξουμε τις υποδομές για το Προλαμβάνω, που μας βοήθησαν να ξεπεράσουμε σημαντικά εμπόδια και, παρά τις προκλήσεις, να υλοποιήσουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο πρόληψης που ήδη σώζει ζωές», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η πρόληψη γίνεται πλέον ουσιαστικό μέρος της καθημερινότητας των πολιτών.

Η κα Αγαπηδάκη υπογράμμισε ότι το Πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ αλλάζει την κουλτούρα των Ελλήνων στα θέματα υγείας. Από το «περιμένω να αρρωστήσω για να πάω στον γιατρό», περνάμε στο «πάω στον γιατρό πριν αρρωστήσω για να αποφύγω τη νόσο».

Στην συζήτηση που διεξήχθη στο πάνελ «The EU Cardiovascular Health Plan – Implications and opportunities for EU countries» με συμμετοχή εκπροσώπων και άλλων Κρατών-μελών της ΕΕ, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας τόνισε ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί ένα ισχυρό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση στην πρόληψη για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι βασική προτεραιότητα να μειώσουμε τους πρόωρους θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα στην ΕΕ, οι οποίοι μάλιστα στη συντριπτική τους πλειονότητα εντοπίζονται σε άτομα παραγωγικής ηλικίας και θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί και αποφευχθεί.

Οι εκπρόσωποι της Κομισιόν αλλά και των Κρατών-Μελών έδωσαν συγχαρητήρια στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας για το πρόγραμμα πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων στο πλαίσιο του ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ και εξέφρασαν ενδιαφέρον να το υιοθετήσουν και στις δικές τους χώρες. Οι ειδικοί που συμμετείχαν στο πάνελ σημείωσαν ότι η Ελλάδα δείχνει τον δρόμο για την κατεύθυνση που θα πρέπει να πάρει το πανευρωπαϊκό σχέδιο για τα καρδιαγγειακά που αναμένεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως τα τέλη του έτους.

«Η καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου στην Ευρώπη. Το παράδειγμα της χώρας μας δείχνει ότι οι πολιτικές πρόληψης αξιολογούνται πολύ θετικά από τους πολίτες και έχουν άμεσο αντίκτυπο σώζοντας ζωές. Η πολιτική βούληση είναι η βασικότερη προϋπόθεση για να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης όπως έγινε στη χώρα μας. Το ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ ενσαρκώνει το όραμα του Πρωθυπουργού για περισσότερη υγεία για όλους. Και η εφαρμογή του έγινε με βάση τη διεθνώς επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική, για αυτό και μπορεί να υιοθετηθεί εύκολα από άλλα Κράτη-Μέλη και είμαστε στη διάθεση όλων για να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο να σωθούν ακόμα περισσότερες ζωές».