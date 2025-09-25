Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, συμμετέχοντας στις εργασίες της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την πρόληψη της παχυσαρκίας και των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων. Σε ειδική συνεδρίαση που διοργανώθηκε από το World Obesity Federation σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη UNICEF, παρουσίασε την Εθνική Δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας, η οποία απέσπασε θερμά συγχαρητήρια από τους εκπροσώπους χωρών, διεθνών οργανισμών και επιστημονικών φορέων, καθώς αποτελεί μια από τις λίγες ολοκληρωμένες πολιτικές για την πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει να συμπροεδρεύσει στην Ειδική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Παχυσαρκία, επισημαίνοντας ότι το 2025 αποτελεί κρίσιμο σημείο καμπής για την παγκόσμια υγεία, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία, τα παιδιά που εμφανίζουν υπερβαρότητα ή παχυσαρκία, είναι περισσότερα παγκοσμίως από εκείνα που είναι ελλιποβαρή.

Επιπλέον, σε ειδική επιστημονική εκδήλωση που οργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια Columbia και Stanford, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας τόνισε ότι, η πολιτική δέσμευση για περισσότερα χρόνια υγιούς ζωής για όλους εκφράζεται στη χώρα μας στο ανώτατο επίπεδο, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει υποστηρίξει συστηματικά, έμπρακτα και με μεγάλη αφοσίωση όλες τις πολιτικές πρόληψης. Όραμα του Πρωθυπουργού είναι, το να μπορέσει η Ελλάδα να μειώσει δραστικά τους πρώιμους θανάτους από καρκίνο και καρδιαγγειακά και να εξασφαλίσει καλύτερη υγεία για κάθε παιδί.

Η κ. Αγαπηδάκη εκπροσώπησε τη χώρα μας σε συναντήσεις υψηλού επιπέδου που διοργανώθηκαν παράλληλα με τη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των παιδιών σε εμπόλεμες ζώνες και την υγεία της όρασης. Ακόμη, συμμετείχε ως ομιλήτρια στο Ετήσιο Συνέδριο Concordia 2025 υπογραμμίζοντας ότι η καταπολέμηση της παχυσαρκίας απαιτεί συγκεκριμένα εργαλεία και στρατηγικές που να βασίζονται στην επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση και να παράγουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε από το ίδρυμα Bloomberg Philanthropies, όπου υπογράμμισε ότι, «η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει ως εθνική προτεραιότητα την πρόληψη των χρονίων νοσημάτων και την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας, διασφαλίζοντας ένα δυνατό ξεκίνημα στη ζωή για κάθε παιδί και περισσότερα χρόνια υγιούς ζωής για όλους», και ανέφερε αναλυτικά τα μετρήσιμα αποτελέσματα που έχουν προκύψει μέχρι τώρα από τη δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας και δείχνουν μείωση του Δείκτη Μάζας Σώματος των παιδιών με υπερβαρότητα και παχυσαρκία που λαμβάνουν δωρεάν διατροφική συμβουλευτική και ολόπλευρη υποστήριξη.

Στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου η κ. Αγαπηδάκη θα συμμετάσχει σε συνάντηση υψηλού επιπέδου που πραγματοποιείται στη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Χρονίων Νοσημάτων, ενώ θα παραστεί και σε ειδική εκδήλωση απονομής βραβείων σε χώρες με εξαιρετική συμβολή στην Πρόληψη των Χρονίων Νοσημάτων και την καταπολέμηση της Παχυσαρκίας που απονέμονται από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας είναι ανάμεσα στις λίγες υποψήφιες χώρες που είναι υποψήφιες για βράβευση σε αυτόν τον τομέα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου η κ. Αγαπηδάκη θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρο.

