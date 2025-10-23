Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.) ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά ότι οι Ελισάβετ Προδρόμου, Γενική Διευθύντρια της Bristol Myers Squibb Ελλάδας και Κύπρου, και Χρήστος Σωτηρίου, Managing Director της WinMedica, αναλαμβάνουν την Προεδρία της Οργανωτικής Επιτροπής του 15ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management, που θα πραγματοποιηθεί στις 19, 20 και 21 Μαΐου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το εμβληματικό Συνέδριο της Ε.Ε.Φα.Μ. επιστρέφει με όραμα να αποτελέσει έναν δυναμικό κόμβο γνώσης, διαλόγου και έμπνευσης για τα στελέχη του φαρμακευτικού κλάδου, σε μια εποχή που οι προκλήσεις στην υγεία, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα απαιτούν συλλογική δράση, ηγεσία και προσαρμοστικότητα.

Η κα Ελισάβετ Προδρόμου κατέχει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας της Bristol Myers Squibb Ελλάδας και Κύπρου τα τελευταία οκτώ χρόνια, ακολουθώντας μια μακρά διαδρομή στην φαρμακευτική αγορά σε θέσεις αυξανομένης ευθύνης. Παράλληλα, διατηρεί την θέση της Γενικής Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου του Pharma Innovation Forum (PiF), που αποτελεί τον θεσμικό φορέα εκπροσώπησης τριάντα ηγετικών πολυεθνικών εταιρειών με επίκεντρο την φαρμακευτική καινοτομία.

Η κα Προδρόμου δήλωσε σχετικά: «Με ιδιαίτερη τιμή και αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω την θέση ενός εκ των δύο Προέδρων του 15ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Φα.Μ., ενός θεσμού που αποτελεί σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση, τη δικτύωση και την εξέλιξη των στελεχών της φαρμακευτικής αγοράς. Δεσμεύομαι να συνεργαστώ με συνέπεια και αφοσίωση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Φα.Μ. και τα μέλη των ομάδων εργασίας, συμβάλλοντας ενεργά στην επίτευξη των στόχων του Συνεδρίου.

Σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, όπου η Ευρώπη καλείται να επαναπροσδιορίσει τη θέση της απέναντι σε αυξανόμενες προκλήσεις και μειούμενη ανταγωνιστικότητα, και με τις επιπτώσεις να τείνουν να είναι πιο έντονες για χώρες όπως η Ελλάδα, που αντιμετωπίζουν διαχρονικά ζητήματα υποχρηματοδότησης στον χώρο της υγείας, το Συνέδριο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει πλατφόρμα διαλόγου και στρατηγικής σκέψης για το μέλλον του κλάδου.»

Από την πλευρά του, ο κ. Χρήστος Σωτηρίου επισήμανε:

«Ως ένας εκ των δύο Προέδρων του 15ου Συνεδρίου, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Η δέσμευσή μου είναι να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε η Ε.Ε.Φα.Μ. να συνεχίσει να αποτελεί πηγή γνώσης, ενδυνάμωσης και συνεργασίας για όλα τα στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας.

Με ενότητα και κοινό όραμα, μπορούμε να οικοδομήσουμε έναν κλάδο πιο ισχυρό, με συνοχή, δημιουργικότητα και καινοτομία, που θα ανταποκρίνεται με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις.»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Φα.Μ., κος Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος, τόνισε: «Η Ελισάβετ Προδρόμου και ο Χρήστος Σωτηρίου είναι δύο εξαιρετικές προσωπικότητες με πολυετή εμπειρία, στρατηγική σκέψη και ισχυρή πίστη στη δύναμη της συνεργασίας. Είμαστε σίγουροι ότι η ηγεσία τους θα προσδώσει στο 15ο Συνέδριο έναν σύγχρονο και ουσιαστικό χαρακτήρα, που θα αντανακλά τη φιλοσοφία και την αποστολή της Ε.Ε.Φα.Μ.»

Το 15ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Management με διαδραστικές συνεδρίες, πάνελ υψηλού επιπέδου και ευκαιρίες networking, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλους όσοι επιθυμούν να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της φαρμακευτικής αγοράς στην Ελλάδα.

Όπως κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί και η Τελετή Απονομής των Αριστείων Ε.Ε.Φα.Μ., ένας θεσμός που τιμά την αριστεία, την ηθική και την καινοτομία στον χώρο της υγείας και του φαρμάκου.