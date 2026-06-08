Η Ελλάδα αποκτά ισχυρότερη φωνή στα κέντρα αποφάσεων της ευρωπαϊκής καρδιολογίας με την εκλογή στο Δ.Σ. της ESC του Καθηγητή Κωνσταντίνου Τούτουζα.

«Η Ελλάδα ενισχύει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα, καθώς ο Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Καθηγητής Κωνσταντίνος Τούτουζας, εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη θητεία 2026–2028.

Η εκλογή του Κωνσταντίνου Τούτουζα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) αποτελεί μια σημαντική διεθνή διάκριση για την ελληνική καρδιολογική κοινότητα.

Το ανώτατο διοικητικό όργανο της ESC διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη της στρατηγικής και των επιστημονικών κατευθύνσεων ενός Οργανισμού που εκπροσωπεί 58 εθνικές καρδιολογικές εταιρείες από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο και συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση πολιτικών για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων σε διεθνές επίπεδο.

Σε δήλωσή του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, ο κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας αναφέρει: «Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλους όσοι στήριξαν την υποψηφιότητά μου. Η εκλογή αυτή αποτελεί ύψιστη τιμή, αλλά και μεγάλη ευθύνη. Η επιτυχία αυτή ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης και της καθολικής υποστήριξης που έλαβα από διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού».