Την άμεση ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση της στοματικής υγείας στη χώρα, ζητά η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.), μέσω επιστολών που απέστειλε προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Στην επιστολή προς τον πρωθυπουργό, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η στοματική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γενικής υγείας και συνταγματικά κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό, το οποίο η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ισότιμα για όλους τους πολίτες. «Παρά ταύτα, η Ελλάδα εξακολουθεί να στερείται ενός ολοκληρωμένου συστήματος δημόσιας οδοντιατρικής περίθαλψης και ουσιαστικής ασφαλιστικής κάλυψης μέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με αποτέλεσμα το οικονομικό βάρος της οδοντιατρικής φροντίδας να μεταφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στους ίδιους τους πολίτες».

Παράλληλα, με δεύτερη επιστολή προς την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, η Ε.Ο.Ο. εκφράζει έντονη διαμαρτυρία για πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με τη στοματική υγεία και την οδοντιατρική περίθαλψη, επισημαίνοντας ότι δημιουργούν ανακριβείς εντυπώσεις ως προς την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάργηση του προγράμματος προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας «DENTIST Pass», το οποίο αποτέλεσε την πρώτη οργανωμένη εθνική παρέμβαση πρόληψης για τη στοματική υγεία των παιδιών στην Ελλάδα και παρείχε πρόσβαση σε προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο σε περισσότερα από 250.000 παιδιά. «Η μη συνέχιση του προγράμματος, χωρίς την αντικατάστασή του από ένα αντίστοιχο οργανωμένο πλαίσιο πρόληψης, συνιστά σημαντική οπισθοχώρηση για τη δημόσια υγεία και αποδυναμώνει τον στρατηγικό ρόλο της πρόληψης».

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι «η Ελλάδα αποτελεί πλέον αρνητική εξαίρεση στον ευρωπαϊκό χώρο ως προς την οργάνωση και χρηματοδότηση της δημόσιας οδοντιατρικής φροντίδας, γεγονός που εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες και περιορίζει την πρόσβαση των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών σε βασικές υπηρεσίες υγείας».

«Η στοματική υγεία δεν είναι πολυτέλεια, ούτε μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ατομική υπόθεση του πολίτη. Αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και αναπόσπαστο μέρος της δημόσιας υγείας», αναφέρει η πρόεδρος της ΕΟΟ Αθανάσιος Δεβλιώτης. Σημειώνει ότι «η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η κατάργηση του “Dentist Pass”, η απουσία ουσιαστικής ασφαλιστικής κάλυψης μέσω του ΕΟΠΥΥ και η περιορισμένη παρουσία της οδοντιατρικής στο δημόσιο σύστημα υγείας δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες στοματικής υγείας».

Ο πρόεδρος της ΕΟΟ ζητά την άμεση έναρξη ενός ουσιαστικού θεσμικού διαλόγου και τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τη στοματική υγεία, με επίκεντρο την πρόληψη, την ισότητα και το δημόσιο συμφέρον.