Για πέμπτη χρονιά η ELPEN συμπεριλαμβάνεται στους ελκυστικότερους εργοδότες της χώρας. Ειδικότερα, για το 2026, η εταιρεία έλαβε την 5η θέση της κατάταξης των 10 κορυφαίων εργοδοτών στην Ελλάδα, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα Randstad Employer Brand για το 2026.

Η ELPEN, σήμερα, απασχολεί σε επίπεδο Ομίλου 2.000 εργαζόμενους, αποδεικνύοντας στην πράξη πως η ενίσχυση και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί σταθερή δέσμευση και σημαντική προτεραιότητά της. Επιπλέον, μέσα από το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 380 εκατομμυρίων ευρώ που υλοποιεί η εταιρεία με ορίζοντα το 2030, πρόκειται να δημιουργηθούν 1.500 νέες άμεσες θέσεις εργασίας και τουλάχιστον τριπλάσιες έμμεσες.

Στον Όμιλο ELPEN, η φροντίδα για τον άνθρωπο βρίσκεται ανάμεσα στις εταιρικές αξίες που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Και αυτό αποτυπώνεται καθημερινά σε πρωτοβουλίες που αγγίζουν κάθε πτυχή της εργασιακής ημέρας. Μέσα από διαρκή Προγράμματα Εκπαίδευσης, Ακαδημίες, χρήση νέων τεχνολογιών και στοχευμένες πρωτοβουλίες well-being και Coaching, η ELPEN επενδύει στο Upskilling & Reskilling των ανθρώπων της, ενώ δίνεται έμφαση στη δημιουργία κοινών εμπειριών για όλους: εθελοντικές πρωτοβουλίες, αθλητικές δράσεις, εταιρικές εκδηλώσεις. Στιγμές που οι άνθρωποι βρίσκονται μαζί εκτός του στενά εργασιακού πλαισίου.

Σχετικά με την εν λόγω διάκριση, ο Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου ELPEN, κύριος Δημήτρης Οικονομίδης, υπογράμμισε πως: «Η 5η θέση για τον Όμιλο ELPEN στην λίστα με τους πιο ελκυστικούς εργοδότες στην Ελλάδα για το 2026 αναδεικνύει τη μακροχρόνια δέσμευσή μας σε μια κουλτούρα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Αλλά και στην επιμονή της Διοίκησης και όλων των στελεχών του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού να καλλιεργούμε από κοινού ένα περιβάλλον που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την ανάπτυξη και τη συνεργασία. Μέσα από Ημέρες Καριέρας και διαρκή Προγράμματα Εκπαίδευσης και well-being, ενισχύουμε την ELPEN με νέο προσωπικό και ενδυναμώνουμε διαρκώς το υπάρχον.»

Η Έρευνα Randstad Employer Brand (REBR) αποτελεί την πιο πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα πάνω στην εικόνα του εργοδότη με περισσότερους από 160.000 συμμετέχοντες σε 34 χώρες παγκοσμίως, οι οποίοι αξιολόγησαν συνολικά 6.300 επιχειρήσεις. Πρόκειται για την πιο λεπτομερή έρευνα παγκοσμίως, μελετώντας την ελκυστικότητα των μεγαλύτερων εταιρειών σε αριθμό προσωπικού, έτσι όπως γίνεται αντιληπτή από το ευρύ κοινό, καθώς και τα κριτήρια προτίμησης των δυνητικών υποψηφίων σε έναν νέο εργοδότη.

Για την Ελλάδα, η έρευνα διεξάγεται για ένατο συνεχόμενο έτος, αξιολογώντας ένα δείγμα από τις 150 μεγαλύτερες εταιρείες σε αριθμό προσωπικού. Φέτος, συμμετείχαν 3.571 άτομα, μεταξύ των οποίων, Έλληνες φοιτητές, εργαζόμενοι και άνεργοι, ηλικίας από 18 έως 67 ετών, ενώ οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά τον Ιανουάριο 2026. Στο πλαίσιο της έρευνας, αναδεικνύονται σημεία που αφορούν στα κύρια κριτήρια επιλογής εργοδότη, τους λόγους παραμονής και αλλαγής εργασιακού περιβάλλοντος, τα κίνητρα επιλογής εργασίας ανά γενιά εργαζομένων, τους κλάδους που καταγράφουν τις καλύτερες επιδόσεις, καθώς και την πρόταση αξίας των εργοδοτών.