Το χαρτοφυλάκιό της στον χώρο των σκευασμάτων φυτικής προέλευσης διευρύνει η ELPEN, φέρνοντας στην ελληνική αγορά το φάρμακο ilonClassic® και το καλλυντικό προϊόν ilon®WOUNDCARE. Πρόκειται για σκευάσματα που συνδυάζουν τη σύγχρονη επιστήμη με τις θεραπευτικές ιδιότητες των φυτικών συστατικών, στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση συγκεκριμένων δερματικών παθήσεων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουν σύγχρονη και αποτελεσματική φροντίδα των τραυμάτων, βασισμένη στη δύναμη των φυτικών συστατικών.

ilonClassic®: Όταν υπάρχει φλεγμονή στο δέρμα

Το ilonClassic® είναι ένα μη συνταγογοραφούμενο φάρμακο φυτικής προέλευσης σε μορφή αλοιφής για τη θεραπεία ήπιων, περιορισμένων δερματικών φλεγμονών με ή χωρίς πύον. Εφαρμόζεται στο δέρμα, τοπικά στο σημείο της φλεγμονής και η χορήγησή του συστήνεται για τοπικές φλεγμονές του δέρματος με ή χωρίς παρουσία μικροβιακής επιμόλυνσης.

Αξιοποιώντας ένα «δώρο της φύσης», τη ρητίνη της λάρικας, το ilonClassic® δεν περιέχει κορτιζόνη ή αντιβίωση, αλλά ένα μοναδικό φυτικό σύμπλεγμα δραστικών συστατικών. Η ρητίνη της λάρικας αποτελεί ένα πολύτιμο φυσικό υλικό που παράγει το δέντρο της λάρικας για να σφραγίζει τις πληγές του και να είναι προστατευμένο από μικρόβια και παράσιτα. Η συλλογή της γίνεται στα δάση του Τιρόλο αποκλειστικά με το χέρι και με μεθόδους που είναι φιλικές προς τα δέντρα.

Η σύνθεσή του ilonClassic® περιέχει τρία φυτικά δραστικά συστατικά: τερεβινθέλαιο, τερεβινθίνη λάρικας (ρητίνη) και έλαιο ευκαλύπτου. Ο συνδυασμός τους είναι αυτός που προσδίδει 2πλη δράση στο ilonClassic®. Αντιφλεγμονώδη και αντιβακτηριακή. Η αντιφλεγμονώδης δράση του ilonClassic® έχει τεκμηριωθεί από in vitro μελέτη, που έδειξε σημαντική μείωση στους βασικούς φλεγμονώδεις δείκτες που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη της φλεγμονής μετά την εφαρμογή του. Η αντιβακτηριακή δράση του έχει επίσης αποδειχτεί, ότι συμβάλλει τόσο στον περιορισμό μικροοργανισμών που σχετίζονται με δερματικές λοιμώξεις. Επιπλέον, από τα ευρήματα κλινικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς με οξεία θυλακίτιδα προέκυψε, πως το ilon Classic® αποτελεί αποτελεσματική και ασφαλής επιλογή για τη θεραπεία της με τη εφαρμογή του να οδηγεί σε μείωση του αριθμού των δερματικών βλαβών.

ilon®WOUNDCARE: Για την ταχύτερη ανάπλαση του δέρματος

To ilon® Woundcare είναι μία αναπλαστική αλοιφή με φυσικά έλαια και βιταμίνες για το ερεθισμένο δέρμα, τα εγκαύματα και τις επιφανειακές πληγές. Είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες και η χορήγησή του συστήνεται σε περιπτώσεις που εμφανίζονται εκδορές, κοψίματα, ήπια εγκαύματα (π.χ: από θερμές επιφάνειες), ηλιακά εγκαύματα, ερεθισμούς από τριβή (π.χ: στην περιοχή της πάνας), πληγές από σκασίματα και κατακλίσεις.

Το ilon® Woundcare διαθέτει τριπλή δράση: καταπραΰνει, επουλώνει και προστατεύει, συμβάλλοντας στην ταχύτερη ανάπλαση του δέρματος. Συγκεκριμένα, το ilon® Woundcare περιέχει οξείδιο του ψευδαργύρου, συστατικό που προστατεύει και καταπραΰνει το δέρμα, συμβάλλοντας στη επούλωση. Στη σύνθεσή του υπάρχει επίσης μουρουνέλαιο, το οποίο συμβάλλει στην επιτάχυνση της επούλωσης, καθώς και ελαιόλαδο, που προσφέρει αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση, υποστηρίζοντας την επούλωση. Επιπλέον, περιέχει έλαιο λεβάντας, που παρουσιάζει αντιμικροβιακή και αντιφλεγμονώδη δράση, καθώς και έλαιο φλούδας λεμονιού, συστατικό γνωστό για τις αντιοξειδωτικές και αντιμικροβιακές του ιδιότητες.