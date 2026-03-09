Η επανάσταση των ινκρετινών αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και αντιμετωπίζουμε την παχυσαρκία. Για χρόνια, η συζήτηση γύρω από το σωματικό βάρος περιοριζόταν συχνά σε απλουστευτικές εξηγήσεις, όπως η υπερβολική λήψη τροφής ή η έλλειψη άσκησης. Ωστόσο, οι νεότερες εξελίξεις στη φαρμακευτική θεραπεία δείχνουν ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη. Οι θεραπείες που βασίζονται στις ινκρετίνες, οι οποίες αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, έχουν εξελιχθεί σε βασικά όπλα και απέναντι στην παχυσαρκία και τις μεταβολικές διαταραχές που τη συνοδεύουν.

Τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας, όπως οι αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 και οι νεότεροι διπλοί αγωνιστές GIP/GLP-1, έχουν εντυπωσιάσει την επιστημονική κοινότητα, καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια σωματικού βάρους της τάξης του 15% έως 25%. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι τα οφέλη τους δεν περιορίζονται μόνο στη μείωση του βάρους. Σύμφωνα με το άρθρο (Weighing in on the incretin revolution. Nat Metab. 2026 Mar 4. doi: 10.1038/s42255-026-01490-3), οι θεραπείες αυτές συνδέονται και με βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου, της λιπώδους διήθησης του ήπατος, της καρδιαγγειακής υγείας και της νεφρικής λειτουργίας. Παράλληλα, εξετάζεται αν μπορούν να έχουν θετική επίδραση και στη γνωστική λειτουργία ή σε νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Όλα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι δεν πρόκειται απλώς για «φάρμακα που κόβουν την όρεξη», αλλά για παρεμβάσεις που επηρεάζουν πολλαπλά μεταβολικά μονοπάτια και διαφορετικούς ιστούς του οργανισμού.

Την ίδια στιγμή, η επιτυχία αυτών των θεραπειών φέρνει στην επιφάνεια και τις δυσκολίες τους. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ότι πολλοί ασθενείς ξαναπαίρνουν βάρος όταν διακόψουν τη θεραπεία, ενώ εξασθενούν και τα καρδιομεταβολικά οφέλη που είχαν κερδίσει. Επιπλέον, δεν ανταποκρίνονται όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο: κάποιοι έχουν μικρότερη βελτίωση, ενώ διαφορετικά φάρμακα της ίδιας γενικής κατηγορίας εμφανίζουν διαφορετική αποτελεσματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι, παρά την πρόοδο, η αναζήτηση μακροχρόνιων και πιο σταθερών λύσεων παραμένει ανοιχτή.

Υπάρχουν επίσης ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Οι συχνότερες αφορούν το γαστρεντερικό σύστημα, ενώ έχουν αναφερθεί και επιδράσεις στη χοληδόχο κύστη. Άλλες πιθανές παρενέργειες, όπως η παγκρεατίτιδα ή αλλαγές στη συμπεριφορά σε άτομα με προϋπάρχοντα προβλήματα ψυχικής υγείας, χρειάζονται ακόμη περαιτέρω διερεύνηση. Παρ’ όλα αυτά, το άρθρο επισημαίνει ότι ορισμένες από τις επιδράσεις τους μπορεί να είναι ευεργετικές: αντιφλεγμονώδη δράση, καλύτερη αναπαραγωγική υγεία, αλλά και μείωση του λεγόμενου «food noise», δηλαδή αυτής της συνεχούς ψυχικής ενασχόλησης με το φαγητό και τις λιγούρες, που μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και την ψυχική ευεξία.

Οι ερευνητές εξετάζουν ήδη νέους συνδυασμούς θεραπειών, όπως διπλούς και τριπλούς αγωνιστές ή συνδυασμούς με αγωνιστές των υποδοχέων της αμυλίνης. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο ένα ισχυρότερο φάρμακο, αλλά μια βαθύτερη κατανόηση των ορμονικών αλληλεπιδράσεων, της επικοινωνίας μεταξύ των ιστών και των πολύπλοκων μηχανισμών που καθορίζουν πώς εμφανίζεται και πώς εξελίσσεται η παχυσαρκία.

Πέρα όμως από την επιστήμη, υπάρχει και η κοινωνική διάσταση. Η πρόσβαση στις θεραπείες αυτές δεν είναι δεδομένη για όλους. Το υψηλό κόστος, η ασταθής ασφαλιστική κάλυψη, η πιθανότητα χρήσης χωρίς ιατρική καθοδήγηση ή εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, καθώς και οι γεωγραφικές και οικονομικές ανισότητες, μπορούν να διευρύνουν τα ήδη υπάρχοντα χάσματα στην υγειονομική φροντίδα. Το άρθρο σημειώνει ότι η λήξη της πατέντας της σεμαγλουτίδης σε ορισμένες χώρες μέσα στο 2026 ίσως συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής προσβασιμότητας μέσω γενόσημων σκευασμάτων, όμως το ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης παραμένει κρίσιμο.

Μελέτες για από του στόματος χορήγηση, αντί για ενέσεις, αλλά και για αραιότερα δοσολογικά σχήματα, δείχνουν ότι η επόμενη φάση μπορεί να είναι πιο πρακτική και πιο φιλική για τους ασθενείς. Αν οι νέες αυτές προσεγγίσεις συνδυαστούν με μείωση του κόστους παραγωγής, καλύτερη συμμόρφωση των ασθενών και ολοκληρωμένες στρατηγικές δημόσιας υγείας, τότε τα οφέλη θα μπορούσαν να φτάσουν σε πολύ περισσότερους ανθρώπους διεθνώς.

Συνολικά, οι ινκρετινικές θεραπείες δεν αποτελούν απλώς μια νέα μόδα στην ιατρική. Αντιπροσωπεύουν μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο που κατανοούμε την παχυσαρκία: όχι ως ατομική αποτυχία, αλλά ως μια πολύπλοκη, πολυπαραγοντική νόσο που απαιτεί εξίσου σύνθετες λύσεις.