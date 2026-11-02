Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση αποτελεί το πρώτο βήμα για την καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπισή της. Με στόχο να ενισχύσει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την παχυσαρκία και να αναδείξει τη σημασία της ιατρικής καθοδήγησης, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ πραγματοποιεί στην Πάτρα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 19:00, στην Πλατεία Τριών Συμμάχων.

Η δράση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, η οποία ταξιδεύει σε τέσσερις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας – Λάρισα, Ηράκλειο, Πάτρα και Θεσσαλονίκη – με στόχο να φέρει την ενημέρωση για την παχυσαρκία πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες.

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται ένας ειδικά σχεδιασμένος, διαδραστικός χώρος, που μετατρέπει την ενημέρωση σε μια βιωματική εμπειρία. Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν, να συμμετέχουν και να ανακαλύψουν διαφορετικές πτυχές της παχυσαρκίας, αλλά και να έρθουν πιο κοντά στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις καθημερινές προκλήσεις των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο.

Η βιωματική προσέγγιση έχει ως στόχο να δημιουργήσει έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας γύρω από την παχυσαρκία, πέρα από στερεότυπα και απλουστευμένες αντιλήψεις. Βασική επιδίωξη είναι να γίνει κατανοητό ότι η παχυσαρκία δεν αποτελεί θέμα προσωπικής επιλογής ή θέλησης, αλλά μια χρόνια νόσο, για την οποία χρειάζεται σωστή ενημέρωση, κατανόηση και κατάλληλη ιατρική καθοδήγηση.

Παράλληλα, μέσα από την εμπειρία που θα προσφέρει ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος, οι επισκέπτες θα ενθαρρύνονται να αναζητήσουν έγκυρη ενημέρωση και να αναγνωρίσουν τον γιατρό ως τον κατάλληλο άνθρωπο με τον οποίο μπορούν να συζητήσουν για την παχυσαρκία και τη διαχείρισή της.

Η δράση στην Πάτρα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Πανελλήνιου Συλλόγου Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία – Ιμερόεσσα και του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, ενισχύοντας τον διάλογο και την ενημέρωση γύρω από αυτήν τη σημαντική πρόκληση δημόσιας υγείας.

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 19:00, η Πλατεία Τριών Συμμάχων γίνεται σημείο συνάντησης με τη γνώση και την εμπειρία.

Οι πολίτες της Πάτρας καλούνται να επισκεφθούν τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, να συμμετέχουν στις διαδραστικές δράσεις και να μάθουν περισσότερα για την παχυσαρκία.

Γιατί η ενημέρωση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε την παχυσαρκία.

Και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα.

Η δράση αυτή της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Πανελλήνιου Συλλόγου Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία – Ιμερόεσσα και του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας.