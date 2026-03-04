Η GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) παρουσιάζει επτά από τις σημαντικότερες καινοτομίες της στο ECR 2026, υποστηρίζοντας τους επαγγελματίες υγείας στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης, της πολυπλοκότητας των περιστατικών και των διαρκών λειτουργικών προκλήσεων, διατηρώντας υψηλά πρότυπα φροντίδας.

Σε ένα περιβάλλον όπου τα συστήματα υγείας δοκιμάζονται από ελλείψεις προσωπικού και αυξημένους όγκους εξετάσεων, η GE HealthCare επενδύει σε λύσεις που συνδυάζουν τεχνητή νοημοσύνη και cloud. Οι τεχνολογίες αυτές μετατρέπουν τα δεδομένα σε αξιοποιήσιμη γνώση, απλοποιούν τις ροές εργασίας και ενισχύουν την αποδοτικότητα, επιτρέποντας στους επαγγελματίες υγείας να επικεντρωθούν στη φροντίδα των ασθενών.

Το θέμα της GE HealthCare για το ECR 2026, «Οι πιο τολμηρές ιδέες μας μέχρι σήμερα», αντικατοπτρίζει μια στοχευμένη προσέγγιση στην καινοτομία. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τεχνολογιών που έχουν διαμορφωθεί μέσα από στενή συνεργασία με κλινικούς ιατρούς και έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μετρήσιμη κλινική και λειτουργική αξία, υποστηρίζοντας ακριβείς διαγνώσεις, εξατομικευμένες αποφάσεις φροντίδας και μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα της υγειονομικής περίθαλψης.

Ο Elie Chaillot, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της GE HealthCare International, δήλωσε: «Η δέσμευσή μας να διαμορφώσουμε το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης εσυιάζει στην ανάπτυξη καινοτομιών που ενδυναμώνουν τους κλινικούς ιατρούς, βελτιώνουν την αποδοτικότητα και αναβαθμίζουν τη φροντίδα των ασθενών. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που παρουσιάζουμε μερικές από τις πιο τολμηρές μας ιδέες στο ECR 2026 και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους πελάτες μας για να βελτιώσουμε τη φροντίδα των ασθενών σε όλο τον κόσμο.»

Επτά καινοτομίες που διαμορφώνουν το μέλλον της απεικόνισης

Στο ECR 2026, η GE HealthCare παρουσιάζει επτά καινοτομίες της που ενισχύουν την απόδοση της απεικόνισης, την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και τη διαγνωστική ακρίβεια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων. Οι λύσεις αυτές αποτελούν άμεσο αποτέλεσμα επενδύσεων ύψους 5,1 δισ. δολαρίων στην καινοτομία από το 2023, όταν η εταιρεία λειτούργησε ως ανεξάρτητη οντότητα.

Σύστημα απεικόνισης επόμενης γενιάς που υποστηρίζει τη διάγνωση, σταδιοποίηση και τον σχεδιασμό θεραπείας του καρκίνου. Κατάλληλο για κλινική και ερευνητική χρήση, συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων και theranostics εφαρμογών. Φέρει σήμανση CE και διατίθεται στην ΕΕ.

Σύστημα υψηλής ακρίβειας και ευελιξίας που ενισχύει την εξατομικευμένη φροντίδα και την ανάπτυξη της πυρηνικής ιατρικής σε νέες εφαρμογές. Φέρει σήμανση CE, όχι διαθέσιμο στις ΗΠΑ.



Σύστημα spectral CT νέας γενιάς με 8 ενεργειακά κανάλια και τεχνολογία Deep Silicon, σχεδιασμένο για ευρύ φάσμα κλινικών εφαρμογών. Υποστηρίζει νευρολογικές και ογκολογικές αξιολογήσεις, ολοκληρωμένη απεικόνιση μυοσκελετικού και θωρακικού συστήματος και λεπτομερείς καρδιολογικές εξετάσεις. Είναι σε διαδικασία έγκρισης 510(k) από τον FDA των ΗΠΑ, δεν φέρει σήμανση CE και δεν είναι διαθέσιμο προς πώληση.

Η τεχνολογία SIGNA MRI νέας γενιάς , σχεδιασμένη για να βελτιώσει την ακρίβεια της διάγνωσης για τους κλινικούς ιατρούς, περιλαμβάνει τις ακόλουθες καινοτομίες:

Το SIGNA™ Sprint with Freelium™ είναι σφραγισμένη διαμόρφωση του SIGNA™ Sprint Select, ενός νέου μαγνητικού συστήματος 1,5T, σχεδιασμένου για να συνδυάζει βιωσιμότητα, υψηλή ποιότητα εικόνας και λειτουργική αυτονομία. Στόχος του είναι η διεύρυνση της πρόσβασης σε προηγμένη μαγνητική τομογραφία, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές. Το SIGNA Sprint Select έχει λάβει έγκριση 510(k) από τον FDA, δεν φέρει σήμανση CE και δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις αγορές.

Το SIGNA™ Bolt είναι ένας νέος σαρωτής MRI 3T, σχεδιασμένος για υψηλή διαγνωστική ακρίβεια, αυξημένη κλινική αποδοτικότητα και προηγμένες ερευνητικές δυνατότητες. Έχει λάβει έγκριση 510(k) από τον FDA, δεν φέρει σήμανση CE και δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις αγορές.

Και τα δύο συστήματα υποστηρίζονται από το SIGNA™ One , ένα οικοσύστημα workflow με τεχνητή νοημοσύνη που βελτιστοποιεί τις διαδικασίες MRI, από τον προγραμματισμό έως τη σάρωση. Περιλαμβάνει λειτουργίες εγκεκριμένες με 510(k) από τον FDA για τα SIGNA Bolt και SIGNA Sprint με Freelium™, δεν φέρει σήμανση CE και δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις αγορές.

Πρόκειται για την προηγμένη τεχνολογία ανακατασκευής εικόνας 3D μαστογραφίας της GE HealthCare — η πρώτη στον χώρο της μαστογραφίας που συνδυάζει βαθιά μάθηση (deep learning) με επαναληπτική ανακατασκευή (iterative reconstruction) για να παρέχει εξαιρετική εικόνα ψηφιακής τομοσύνθεσης μαστού (DBT), χωρίς να θυσιάζεται η δόση ακτινοβολίας για την ασθενή. Το μαστογραφικό σύστημα Pristina Via με Recon DL προσφέρει υψηλή κλινική αξιοπιστία και αποτελεσματικές ροές εργασίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα εξαιρετική εμπειρία για την ασθενή. Το Pristina Recon DL φέρει σήμανση CE και είναι διαθέσιμο προς πώληση στην ΕΕ και τις ΗΠΑ (με έγκριση Premarket Authorization).

Η τελευταία πλατφόρμα Allia υποστηρίζει τους κλινικούς ιατρούς σε ένα ευρύ φάσμα καρδιολογικών, αγγειακών, μη αγγειακών, επεμβατικών και χειρουργικών διαδικασιών. Το Allia Moveo προσφέρει βελτιωμένη ροή εργασίας μέσω ενός συμπαγούς, χωρίς καλώδια C-arm, με εύχρηστο περιβάλλον χειρισμού και εργαλεία καθοδήγησης με τεχνητή νοημοσύνη, βοηθώντας τους ιατρούς να εργαστούν αποδοτικά και να προσαρμοστούν στους περιορισμούς των παραδοσιακών επεμβατικών αιθουσών. Το Allia Moveo φέρει σήμανση CE και είναι διαθέσιμο προς πώληση στην ΕΕ και τις ΗΠΑ (έγκριση 510(k)).

Ένα έξυπνα σχεδιασμένο χαρτοφυλάκιο συστημάτων που αναβαθμίζει την κλινική απεικόνιση, επιταχύνει τις ροές εργασίας και παρέχει βαθύτερη διαγνωστική πληροφορία. Εξοπλισμένα με προηγμένες δυνατότητες απεικόνισης, ενισχυμένη αυτοματοποίηση με τεχνητή νοημοσύνη και επεκταμένη ανοικτή ψηφιακή πλατφόρμα, τα τελευταία συστήματα LOGIQ έχουν σχεδιαστεί για να απλοποιούν την καθημερινή πρακτική και να υποστηρίζουν πιο σίγουρες και ενημερωμένες κλινικές αποφάσεις. Τα τελευταία υπερηχογραφικά συστήματα LOGIQ φέρουν σήμανση CE και είναι διαθέσιμα προς πώληση στην ΕΕ και τις ΗΠΑ (έγκριση 510(k)).

Μια καθοριστική στιγμή για το μέλλον της ακτινολογίας

Το νέο κύμα καινοτομιών της GE HealthCare αντικατοπτρίζει το όραμά της για ένα μέλλον στην υγειονομική περίθαλψη που είναι πιο συνδεδεμένο, αποδοτικό και ακριβές, βοηθώντας τους κλινικούς ιατρούς να παρέχουν πιο εξατομικευμένη φροντίδα και, τελικά, να βελτιώνουν τα αποτελέσματα για τους ασθενείς.

Επισκεφθείτε το περίπτερο της GE HealthCare στο ECR 2026, στον Όροφο 0, Περιοχή F, στο Austria Center Vienna, και ανακαλύψτε περισσότερα στη σελίδα του event.