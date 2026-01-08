Ως «Innovative Company» διακρίθηκε η InterMed, φαρμακοβιομηχανία του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), για τη σταθερή της επένδυση στην καινοτομία και την τεχνολογική υπέροχή, στο πλαίσιο του θεσμού Diamonds of the Greek Economy.

Η φαρμακοβιομηχανία του Ομίλου Τσέτη ξεχώρισε για την καινοτομία και την τεχνολογική της υπεροχή- τόσο για την κατοχύρωση με ευρωπαϊκή πατέντα του συμπληρώματος διατροφής Olivomed όσο και για την υιοθέτηση ΑΙ εφαρμογών στην έρευνα και ανάπτυξη των προϊόντων της.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 στο ξενοδοχείο Intercontinental από τη «Ναυτεμπορική» που διοργάνωσε για 22η χρονιά το θεσμό Diamonds of the Greek Economy, τιμώντας επιχειρήσεις οι οποίες διακρίνονται για τη δυναμική αναπτυξιακή τους πορεία, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τις επενδύσεις τους τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό όσο και στην έρευνα και ανάπτυξη.

Η βράβευση επιβεβαιώνει τη στρατηγική προσήλωση της InterMed στην καινοτομία, την επιστημονική έρευνα και την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, με ουσιαστικό αποτύπωμα στον τομέα της υγείας.

Η διάκριση βασίστηκε σε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα σύγχρονης καινοτομίας.

-Την ανάπτυξη και κατοχύρωση με Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας του Olivomed, καινοτόμου συμπληρώματος διατροφής από πολυφαινόλες ελαιολάδου, με κλινικά τεκμηριωμένη συμβολή στην καρδιαγγειακή υγεία και στον έλεγχο του σωματικού βάρους -για τη συμβολή του στη ρύθμιση σωματικού βάρους εξασφάλισε και ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

-Την υιοθέτηση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, με την InterMed να συγκαταλέγεται στους early adopters της ΑΙ στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, επιταχύνοντας και βελτιστοποιώντας την ανάπτυξη νέων συνθέσεων με αυξημένη ασφάλεια και ακρίβεια.

H InterMed ιδρύθηκε το 1996, από τον φαρμακοποιό και ερευνητή Κλέωνα Τσέτη, με όραμα την προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής. Μέσα από τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, εδώ και 30 χρόνια συμβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση καθημερινών και ειδικών καταστάσεων υγείας που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο. H καινοτομία που απαντά σε πραγματικές ανάγκες, βασίζεται σε τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση και μεταφράζεται σε εύκολη εφαρμογή και αποτελεσματικότητα για τον τελικό χρήστη, αποτελεί για την InterMed διαχρονική προτεραιότητα.