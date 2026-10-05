Η Merck, κορυφαία εταιρεία επιστημών και τεχνολογίας, απέσπασε το Χρυσό Βραβείο (Gold) στην κατηγορία «Ισορροπία Εργασίας-Ζωής & Πρωτοβουλίες Ευεξίας / Work-Life Balance & Wellness Initiatives» στα Βραβεία Υγείας και Ασφάλειας 2026, που διοργανώθηκαν από τη Boussias.

Η φετινή διάκριση αναγνωρίζει την ολοκληρωμένη προσέγγιση της Merck στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει έμπρακτα την υγεία, την ευεξία, την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αλλά και τις διαφορετικές ανάγκες των ανθρώπων της. Η υποψηφιότητα της Merck, με τίτλο «Η Ευεξία ως Πυλώνας Βιωσιμότητας και Ανάπτυξης: Πώς η Merck επαναπροσδιορίζει την Εργασιακή Υγεία», ανέδειξε ένα ευρύ πλέγμα πολιτικών και πρωτοβουλιών που καλύπτουν διαφορετικές πτυχές της καθημερινότητας των εργαζομένων.

«Η διάκριση αυτή μας υπενθυμίζει ότι η δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος δεν αφορά μόνο τις παροχές που προσφέρουμε, αλλά κυρίως την κουλτούρα που επιλέγουμε να καλλιεργούμε καθημερινά. Στη Merck θέλουμε οι άνθρωποί μας να αισθάνονται ότι μπορούν να είναι ο εαυτός τους, να φροντίζουν την υγεία και την οικογένειά τους και ταυτόχρονα να εξελίσσονται επαγγελματικά. Επενδύοντας στην ευεξία, την ασφάλεια, τη συμπερίληψη και την ευελιξία, επενδύουμε ουσιαστικά στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε μας επίτευγμα», δήλωσε ο Fabrizio Bocchetti, Γενικός Διευθυντής & Διευθύνων Σύμβουλος της Merck για Ελλάδα και Κύπρο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Future Ways of Working, που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και αυτονομία, μέσα από σύγχρονες μορφές εργασίας, όπως η απομακρυσμένη εργασία, συμβάλλοντας στην καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Παράλληλα, η Merck επενδύει σε πολιτικές που ανταποκρίνονται σε σημαντικές στιγμές και ανάγκες της ζωής των εργαζομένων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Fertility Benefit, που παρέχει οικονομική υποστήριξη για θεραπείες και εξετάσεις γονιμότητας, το Family-Forward Workplaces, που ενισχύει μια κουλτούρα υποστήριξης της γονεϊκότητας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και το Caregiver Benefit, που προβλέπει 10 εργάσιμες ημέρες πλήρως αμειβόμενης άδειας φροντιστή ετησίως.

Η προσέγγιση της Merck συμπληρώνεται από το BeHealthy, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που υποστηρίζει τη σωματική, ψυχική και κοινωνική υγεία των εργαζομένων, μέσα από δράσεις και παροχές που ενθαρρύνουν την υιοθέτηση υγιών καθημερινών συνηθειών. Παράλληλα, το BeSafe καλλιεργεί μια παγκόσμια κουλτούρα ασφάλειας, με έμφαση στην πρόληψη, την εκπαίδευση και τη συνεχή βελτίωση.

Σημαντικό στοιχείο της προσέγγισης αποτελεί, επίσης, η ενεργή συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων στη διαμόρφωση της εργασιακής κουλτούρας. Μέσα από το εσωτερικό Advocacy Group, εκπρόσωποι της Gen Z και των Millennials συμμετέχουν σε διάλογο με τη διοίκηση της εταιρείας, συμβάλλοντας στη συνδιαμόρφωση πολιτικών και πρωτοβουλιών ευεξίας. Την προσέγγιση αυτή ενισχύει η παγκόσμια καμπάνια We Care, η οποία αναδεικνύει τη δέσμευση της Merck στην υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων.

Η νέα Gold διάκριση έρχεται να επιβεβαιώσει τη συνεχή δέσμευση της Merck στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου η επαγγελματική ανάπτυξη συνδυάζεται με την προσωπική ευημερία και όπου η υγεία, η ασφάλεια και η φροντίδα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της καθημερινής εργασιακής εμπειρίας.