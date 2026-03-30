Η MSD Ελλάδος ανακοινώνει τη συμπερίληψή της στη λίστα Great Place To Work® Best Workplaces™ for Women Hellas 2026, έπειτα από τη συμμετοχή της στην ετήσια έρευνα εργασιακού περιβάλλοντος Trust Index© και την πιστοποίησή της από τον οργανισμό Great Place To Work® Hellas.

Η σημαντική αυτή διάκριση βασίζεται αποκλειστικά στις ανώνυμες και εμπιστευτικές αξιολογήσεις των ίδιων των εργαζομένων και αποτυπώνει την εμπειρία τους από το εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας.

Η διάκριση αυτή ανήκει πρωτίστως στις γυναίκες της MSD Ελλάδος και αναγνωρίζει τις πρωτοβουλίες της εταιρείας και του Women’s Network, για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος ισότητας, ενδυνάμωσης και συμπερίληψης.

Μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και ανοιχτού διαλόγου, το τμήμα HR αλλά και το Women’s Network λειτουργούν ως καταλύτες θετικής αλλαγής, ενισχύοντας τη φωνή των γυναικών και καλλιεργώντας μια κουλτούρα, όπου όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να εξελιχθούν και να αισθάνονται ότι ανήκουν.

Σχολιάζοντας τη διάκριση, η Agata Jakoncic, Managing Director της MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, δήλωσε: «Η αναγνώριση της MSD Ελλάδος ως Best Workplaces™ for Women έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, γιατί αποτυπώνει με αυθεντικό τρόπο την καθημερινή εμπειρία των ανθρώπων μας. Για εμάς, η ισότητα και η συμπερίληψη είναι θεμέλια του τρόπου με τον οποίο ηγούμαστε και συνεργαζόμαστε. Δημιουργούμε συνειδητά χώρο ώστε διαφορετικές φωνές, εμπειρίες και προοπτικές να ακούγονται και να συνδιαμορφώνουν αποφάσεις».

Η Αθηνά Σταύρου, HR Director της MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, ανέφερε: «Η διάκριση Best Workplaces™ for Women επιβεβαιώνει ότι οι γυναίκες στην MSD βιώνουν ένα περιβάλλον στο οποίο έχουν ίσες ευκαιρίες εξέλιξης, δίκαιη αντιμετώπιση, ευελιξία και ουσιαστική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής.

Για εμάς, το ζητούμενο είναι ένα εργασιακό περιβάλλον όπου όλοι αισθάνονται ότι ανήκουν, ακούγονται και έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν με αυθεντικότητα και αυτοπεποίθηση».

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια που καθορίζουν τη θέση μιας εταιρείας στη λίστα Best Workplaces™ for Women Hellas περιλαμβάνουν:

τη συνολική απόδοση της εταιρείας στο ερωτηματολόγιο εργασιακού κλίματος Trust Index™,

τις θετικές απαντήσεις των γυναικών σε σύγκριση με το σύνολο του εργατικού δυναμικού,

καθώς και τη βαρύτητα των απαντήσεων των γυναικών σε θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων, τις ίσες αμοιβές, τις ευκαιρίες εξέλιξης και προαγωγών, τη δυνατότητα λήψης άδειας όταν χρειάζεται και την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Το παραπάνω δελτίο τύπου, είναι καθαρά πληροφοριακό και δεν έχει προωθητικό χαρακτήρα. Αφορά αποκλειστικά επαγγελματίες υγείας ή δημοσιογράφους που ασχολούνται με θέματα υγείας σε μέσα επικοινωνίας που απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας.

Σχετικά με την MSD στην Ελλάδα

Η MSD εστιάζει σε τομείς όπως η ογκολογία, τα εμβόλια, η νοσοκομειακή περίθαλψη, η πνευμονική υπέρταση και η αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής. Παράλληλα επενδύει και παρουσιάζει ταχύτατη ανάπτυξη στον τομέα των κλινικών μελετών, διεξάγοντας σήμερα 80 ενεργές κλινικές μελέτες σε 174 κέντρα με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 660 ασθενών, ενισχύοντας την επιστημονική έρευνα αιχμής και προσφέροντας στους ασθενείς έγκαιρη πρόσβαση σε καινοτόμα προϊόντα.

Τα επόμενα χρόνια αναμένεται η δραστηριοποίηση της MSD και επενδύσεις σε τομείς όπως τα καρδιομεταβολικά και τα αναπνευστικά νοσήματα, η ανοσολογία, η οφθαλμολογία, τα λοιμώδη νοσήματα και η νευρολογία. Tέλος, πρόσφατα δεδομένα μελέτης του Ινστιτούτου WiFOR αναδεικνύουν το αποτύπωμα της MSD στην Ελλάδα και συνεισφορά της στην εθνική οικονομία. H MSD το 2024, εισέφερε €44 εκατ. άμεσα στο ΑΕΠ, δημιούργησε 229 άμεσες θέσεις εργασίας και υποστήριξε περισσότερες από 935 επιπλέον θέσεις μέσω της αλυσίδας αξίας, ενώ επένδυσε €9 εκατ. σε Έρευνα & Ανάπτυξη, με ένταση έρευνας 21%, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο 3% της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030.