Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικό διάλογο ολοκληρώθηκε το 1ο One Health Summit, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου στο Ωδείο Αθηνών από τους Industry Disruptors – Game Changers (IDGC), με τη συμμετοχή στελεχών της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, των υπουργείων Υγείας, Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ), διακεκριμένων επιστημόνων από το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εκπροσώπων από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής, τον Σύλλογο Αποφοίτων One Health Students Greece και των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.

Η MSD Ελλάδος συμμετείχε ενεργά, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να προάγει την προσέγγιση της Ενιαίας Υγείας (One Health), μιας ολιστικής φιλοσοφίας που αναγνωρίζει τη στενή σύνδεση μεταξύ της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος.

Στη διάρκεια του χαιρετισμού που απηύθυνε η Agata Jakoncic, Managing Director MSD Greece, Cyprus & Malta, κατά την έναρξη της εκδήλωσης, τόνισε: «Η Ενιαία Υγεία αναγνωρίζει την άμεση σύνδεση της ανθρώπινης υγείας με την υγεία των ζώων και του περιβάλλοντος. Η πρόσφατη πανδημία, η κλιματική αλλαγή και η μικροβιακή αντοχή είναι απειλές που απαιτούν ολοκληρωμένες λύσεις. Η προσέγγιση του One Health, την οποία υιοθετούν διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις και η επιστημονική κοινότητα, δημιουργεί ένα ζωτικής σημασίας πλαίσιο για την αντιμετώπιση των σύνθετων παγκόσμιων υγειονομικών προκλήσεων και την οικοδόμηση βιώσιμων συστημάτων δημόσιας υγείας».

Και κατέληξε λέγοντας: «Στην MSD συμμετέχουμε στη δημόσια συζήτηση για την Ενιαία Υγεία, καθώς έχουμε σημαντική παρουσία στην ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων και την πρόληψη μέσω του εμβολιασμού. Υποστηρίξαμε με υπερηφάνεια μία από τις πρώτες μελέτες για την Ενιαία Υγεία στην Ελλάδα γιατί είμαστε πρόθυμοι να μάθουμε περισσότερα για τον τομέα αυτό. Η επιτυχία αυτή της προσπάθειας απαιτεί δέσμευση, συνεργασία, επενδύσεις στην εκπαίδευση, υποδομές και διατομεακές συνεργασίας. Απαιτεί να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση του κοινού και να διασφαλίσουμε ότι οι κοινότητες κατανοούν τον ρόλο τους στην προστασία της υγείας σε κάθε επίπεδο. Η Ενιαία Υγεία δεν είναι απλώς μια έννοια, είναι αναγκαιότητα. Ας αδράξουμε αυτή την ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε την αφοσίωσή μας σε μια ολιστική αντίληψη της υγείας. Για τη δική μας γενιά και για τις επόμενες».

Συμμετέχοντας στο πάνελ με θέμα «Η Υγεία των Ζώων σε Άμεση Σύνδεση με την Ασφάλεια Τροφίμων και την Υγεία των Ανθρώπων», ο Νίκος Λινάρδος, General Manager MSD Animal Health Greece & Cyprus, τόνισε ότι «ο ρόλος των καινοτόμων εμβολίων και αντιπαρασιτικών φαρμάκων είναι βασικά εργαλεία για τον κτηνίατρο για τη μείωση των ζωονόσων. Οι καινοτομίες στις οποίες εστιάζεται και πρωτοπορεί η εταιρία μας αφορούν στην ανακάλυψη νέων εμβολίων κατά ζωονόσων».

Και υπογράμμισε ότι, «τα εμβόλια και φάρμακα όταν χορηγούνται προληπτικά, προστατεύουν τόσο την υγεία των ζώων όσο και τη δημόσια υγεία. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη ανάγκη για αντιβιοτικά, μια βασική παράμετρο για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής.

Σημείο “κλειδί” για την προστασία της δημόσιας υγείας είναι ο κτηνίατρος καθώς αποτελεί το πρώτο τείχος της Ενιαίας Υγείας. Μέσα από τις στρατηγικές της Ενιαίας Υγείας, την κοινή επιτήρηση, τον διαμοιρασμό δεδομένων, τις συντονισμένες πολιτικές εμβολιασμού, την αντιπαρασιτική αγωγή, την εκπαίδευση και οικονομική στήριξη των παραγωγών, μπορούμε να οικοδομήσουμε πιο ανθεκτικά οικοσυστήματα στα οποία θα ευημερούν οι άνθρωποι, τα ζώα και το περιβάλλον. Στην MSD πιστεύουμε στη σημασία της Ενιαίας Υγείας και εργαζόμαστε συστηματικά σε θέματα πρόληψης νοσημάτων μέσω του εμβολιασμού αλλά και αντιμετώπισης της μικροβιακής αντοχής, με σκοπό την προστασία ανθρώπων και ζώων».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε κατά τις εργασίες του 1ου One Health Summit η παρουσίαση της πρώτης μελέτης για την Ενιαία Υγεία στην Ελλάδα, που εκπονήθηκε με επικεφαλής τον Ομότιμο Καθηγητή Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Γιάννη Τούντα και τη συνεργασία της Μαρίας Λινού, Προέδρου της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, του Δημοσθένη Σαρηγιάννη, Καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ & Προέδρου ΔΣ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και του Θωμά Μπαρτζάνα, Καθηγητή & Αντιπρύτανη Έρευνας, Οικονομικών και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την υποστήριξη της MSD Ελλάδος. Η μελέτη φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενιαία Υγεία.

Η MSD Ελλάδος διαθέτει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την Ενιαία Υγεία, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μια σειρά από animation βίντεο που προβάλλονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα LinkedIn, Meta και YouTube, με στόχο την ενημέρωση του κοινού και την κατανόηση της έννοιας της Ενιαίας Υγείας. Τα βίντεο εστιάζουν στις ζωονόσους, τη μικροβιακή αντοχή και την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην υγεία, αναδεικνύοντας την ανάγκη για υπεύθυνη χρήση αντιβιοτικών, προστασία των οικοσυστημάτων και συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών υγείας.

Η MSD Ελλάδος παραμένει αφοσιωμένη στην αποστολή της να βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων και των ζώων, μέσα από την επιστήμη, την καινοτομία και τη συνεργασία. Η Ενιαία Υγεία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την εταιρεία, με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου και υγιούς μέλλοντος για όλους.