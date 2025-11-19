Εμπνευσμένη από το κεντρικό μήνυμα της διεθνούς καμπάνιας «Μάθετε περισσότερα και κάντε περισσότερα για τον διαβήτη στο εργασιακό περιβάλλον», η Novo Nordisk Hellas φρόντισε οι εργαζόμενοι της εταιρείας να ενημερωθούν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί τους με σακχαρώδη διαβήτη και τους προσκάλεσε να συμβάλουν όλοι μαζί στη δημιουργία ενός ευρύτερου υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Η θεματική «Διαβήτης και Ευημερία» της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη 2025, εστιάζει στην ψυχοκοινωνική ευεξία των εργαζομένων που ζουν με τη νόσο. Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (IDF), 589 εκατομμύρια ενήλικες ζουν με διαβήτη σε όλο τον κόσμο, σχεδόν οι μισοί από αυτούς δεν έχουν διαγνωστεί και 7 στους 10 βρίσκονται σε ηλικία εργασίας. Επιπλέον, 75% των εργαζομένων με σακχαρώδη διαβήτη έχουν αναφέρει περιστατικά κατάθλιψης ή άγχους εντός του εργασιακού περιβαλλοντος, ενώ 80% έχει βιώσει επαγγελματική εξουθένωση (burnout).

Ο Γενικός Διευθυντής της Novo Nordisk Hellas, κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, δήλωσε σχετικά «Ο διαβήτης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χρόνια νοσήματα παγκοσμίως και επηρεάζει την καθημερινότητα και την εργασία εκατομμυρίων ανθρώπων επάνω στη γη. Η έγκαιρη ευαισθητοποίηση και σωστή ενημέρωση όλων μας, αποτελεί προτεραιότητα για όλους εμάς στη Novo Nordisk Hellas, καθώς γνωρίζουμε πως κάθε αλλαγή ξεκινάει από την προσωπική προσπάθεια του καθενός.»

Η Novo Nordisk Hellas συνεχίζει με συνέπεια το έργο της για την πρόληψη και διαχείριση του σακχαρώδους διαβήτη, τόσο μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όσο και μέσω της υποστήριξης σημαντικών πρωτοβουλιών που προωθούν ένα υγιή τρόπο ζωής.

Προς αυτή την κατεύθυνση και στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη, η Novo Nordisk Hellas ανακοίνωσε την υποστήριξη του ποδηλατικού τμήματος του Αθλητικού Σωματείου Αγίας Παρασκευής (ΑΣΑΠ), με στόχο την προώθηση της ποδηλασίας και την αύξηση της ευαισθητοποίησης γύρω από τη διαχείριση του σακχαρώδους διαβήτη και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Δεκάδες επαγγελματίες ποδηλάτες του σωματείου επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και συμμετείχαν σε μια εσωτερική εκδήλωση με τους εργαζομένους. Οι πρωταθλητές είχαν μια ζεστή και ουσιαστική συζήτηση με τους ανθρώπους και τη διοίκηση της Novo Nordisk Hellas, μοιράστηκαν εμπειρίες και μίλησαν για τη σημασία της άσκησης και του αθλητισμού στη διαχείριση του σακχαρώδους διαβήτη και της παχυσαρκίας.

Φορώντας τις στολές τους με το λογότυπο της Novo Nordisk και το μήνυμα “Driving Change in Diabetes”, έδωσαν έναν συμβολικό αλλά και βαθιά ανθρώπινο τόνο στη φετινή ημέρα, υπογραμμίζοντας πως η αλλαγή ξεκινά όταν κινούμαστε όλοι μαζί προς την ίδια κατεύθυνση.

Η φετινή εκδήλωση αποτέλεσε αφορμή και για την ανάδειξη των Ethics Days 2025, μιας πρωτοβουλίας της Novo Nordisk που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο και προάγει την ηθική και τη συμμόρφωση στην καθημερινή εργασία. Εμπνευσμένη από την ομάδα των ποδηλατών και τον αγώνα τους, η Novo Nordisk Hellas υιοθέτησε το φετινό μήνυμα της καμπάνιας “Tour de Ethics – Winning with Integrity”, τονίζοντας τον παραλληλισμό ανάμεσα στον αγώνα ενός αθλητή και στον αγώνα κάθε εργαζομένου για την επίτευξη στόχων με βάση τις αξίες και την ακεραιότητα. Όπως οι ποδηλάτες διατηρούν την αντοχή και το ήθος τους σε κάθε διαδρομή, έτσι και η Novo Nordisk Hellas ενισχύει τη δέσμευσή της για μια κουλτούρα ηθικής και συμμόρφωσης σε κάθε επιχειρηματική απόφαση.