Με το μήνυμα «Για μια ανάλαφρη ζωή» η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk, συμμετέχει σε συνεργασία με τον Σύλλογο Στήριξης ατόμων με Παχυσαρκία «ΙΜΕΡΟΕΣΣΑ», στο BeWell Festival, το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου, στο ΟΑΚΑ.

Καθώς η φιλοσοφία του BeWell Festival είναι να ενεργοποιήσει έναν τρόπο ζωής που συνδυάζει την επιστημονική γνώση με την προσωπική ενδυνάμωση και το αίσθημα του ανήκειν, η Novo Nordisk σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκει να ενημερώσει το κοινό ότι η παχυσαρκία δεν αποτελεί ζήτημα έλλειψης θέλησης ή προσωπικής αποτυχίας, εμψυχώνοντας τα άτομα που ζουν με παχυσαρκία να κάνουν το πρώτο συνειδητό βήμα και να ζητήσουν ιατρική συμβουλή. Καθώς πρόκειται για μια χρόνια, πολυπαραγοντική νόσο, η αντιμετώπισή της απαιτεί κατάλληλη διεπιστημονική υποστήριξη και ολιστική διαχείριση1. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναδεικνύονται τα ευεργετικά οφέλη της επιστημονικής προσέγγισης και ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής, που βασίζεται στη διατροφή και στην άσκηση, για τη συνολική υγεία και ευεξία.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου η Novo Nordisk σε συνεργασία με την «ΙΜΕΡΟΕΣΣΑ», θα υποδέχονται τους επισκέπτες σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο φεστιβάλ. Εκεί, οι εξειδικευμένοι εθελοντές επαγγελματίες Υγείας της «ΙΜΕΡΟΕΣΣΑ» θα διενεργούν μετρήσεις Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και θα παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη σε όσες/ους ενδιαφέρονται για την ορθή διαχείριση του βάρους τους2.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 11:00 οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στην κεντρική σκηνή του Φεστιβάλ μία ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η Χριστίνα Μπόμπα θα συνομιλήσει με την κ. Παρασκευή Μεντζελοπούλου, Ενδοκρινολόγο – Διαβητολόγο, την κ. Τόνια Κούκα, Διαιτολόγο- Διατροφολόγο, MSc και με τον κ. Σταύρο Καλογεράκη, δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη με την παχυσαρκία και θα μοιραστεί τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι πρέπει να αναζητήσει ιατρική υποστήριξη.

Η Χρύσα Παναγοπούλου, Associate Director Market Access & External Affairs της Novo Nordisk Ελλάδος και Κύπρου επισήμανε ότι: «Επιθυμία μας είναι να αποτελούμε ενεργό μέρος της λύσης στη μάχη κατά της παχυσαρκίας, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που πολλαπλασιάζουν με ουσία το μήνυμά μας. Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των ατόμων με παχυσαρκία και στεκόμαστε δίπλα τους ως σύμμαχοι, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ολιστικού πλέγματος φροντίδας και υποστήριξης, που θεμελιώνεται με τρεις πυλώνες: ενημέρωση, κατανόηση, εμψύχωση. Το μήνυμα «Για μια ανάλαφρη ζωή» γεννήθηκε για να αλλάξει το αφήγημα γύρω από την παχυσαρκία, προσεγγίζοντάς τη με θετικό πρόσημο. Αυτό ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε με την παρουσία μας στο BeWell Festival. Να θυμίσουμε σε όλους ότι κανείς δεν είναι μόνος. Είμαστε δίπλα σε όλους, ώστε να κερδίσουν τη ζωή που τους αξίζει».

Η κα Παναγοπούλου παροτρύνει όσους και όσες επιθυμούν να κάνουν το πρώτο βήμα, να επισκεφθούν την πλατφόρμα www.truthaboutweight.global/gr/el.html για να μάθουν περισσότερα για την παχυσαρκία και να προετοιμαστούν κατάλληλα πριν από τη συνάντησή τους με τον ιατρό τους.