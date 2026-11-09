Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος — και η σωστή ενημέρωση αποτελεί το πρώτο βήμα για την κατανόηση και την αντιμετώπισή της. Με αυτό το μήνυμα, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 19:00, στην Πλατεία Αριστοτέλους. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα που ταξιδεύει σε τέσσερις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας — Λάρισα, Ηράκλειο, Πάτρα και Θεσσαλονίκη — φέρνοντας την ενημέρωση για την παχυσαρκία πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες.

Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκεται ένας ειδικά σχεδιασμένος, διαδραστικός χώρος που μετατρέπει την ενημέρωση σε βιωματική εμπειρία. Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν, να συμμετάσχουν και να ανακαλύψουν διαφορετικές πτυχές της νόσου, αλλά και να έρθουν πιο κοντά στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις καθημερινές προκλήσεις των ανθρώπων που ζουν με παχυσαρκία. Η προσέγγιση αυτή επιδιώκει να δημιουργήσει έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας γύρω από το ζήτημα, πέρα από στερεότυπα και απλουστευμένες αντιλήψεις, καθιστώντας σαφές ότι η παχυσαρκία δεν αποτελεί ζήτημα προσωπικής επιλογής ή έλλειψης θέλησης, αλλά μια χρόνια νόσο που απαιτεί σωστή ενημέρωση, κατανόηση και κατάλληλη ιατρική καθοδήγηση.

Μέσα από την εμπειρία που προσφέρει ο διαμορφωμένος χώρος, οι επισκέπτες ενθαρρύνονται να αναζητήσουν έγκυρη πληροφόρηση και να αναγνωρίσουν τον γιατρό ως τον κατάλληλο άνθρωπο με τον οποίο μπορούν να συζητήσουν για την παχυσαρκία και τη διαχείρισή της. Η δράση στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Πανελλήνιου Συλλόγου Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία – Ιμερόεσσα και της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, ενισχύοντας τον διάλογο και την ενημέρωση γύρω από μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας.

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η Πλατεία Αριστοτέλους γίνεται σημείο συνάντησης με τη γνώση και την εμπειρία. Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης καλούνται να επισκεφθούν τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, να συμμετάσχουν στις διαδραστικές δράσεις και να μάθουν περισσότερα για την παχυσαρκία. Γιατί η ενημέρωση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε την παχυσαρκία — και η σωστή ενημέρωση είναι πάντα το πρώτο βήμα.