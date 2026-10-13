Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος. Και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για να την κατανοήσουμε και να την αντιμετωπίσουμε. Με αυτό το σκεπτικό, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ διοργανώνει στο Ηράκλειο μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, από τις 09:00 έως τις 17:00, στην Πλατεία Ελευθερίας.

Η δράση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρωτοβουλία που ταξιδεύει σε τέσσερις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας — Λάρισα, Ηράκλειο, Πάτρα και Θεσσαλονίκη — με στόχο να φέρει την ενημέρωση για την παχυσαρκία πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας ειδικά σχεδιασμένος, διαδραστικός χώρος που μετατρέπει την ενημέρωση σε βιωματική εμπειρία. Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν, να συμμετάσχουν και να ανακαλύψουν διαφορετικές πτυχές της παχυσαρκίας. Θα έρθουν πιο κοντά στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις καθημερινές προκλήσεις των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο.

Η βιωματική προσέγγιση επιδιώκει να αλλάξει τον τρόπο που μιλάμε για την παχυσαρκία — πέρα από στερεότυπα και απλουστευμένες αντιλήψεις. Κεντρικό μήνυμα: η παχυσαρκία δεν είναι θέμα προσωπικής επιλογής ή θέλησης. Είναι χρόνια νόσος. Και απαιτεί σωστή ενημέρωση, κατανόηση και κατάλληλη ιατρική καθοδήγηση.

Μέσα από την εμπειρία που προσφέρει ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος, οι επισκέπτες θα ενθαρρύνονται να αναζητήσουν έγκυρη ενημέρωση και να αναγνωρίσουν τον γιατρό ως τον κατάλληλο άνθρωπο για να συζητήσουν για την παχυσαρκία και τη διαχείρισή της.

Η δράση στο Ηράκλειο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Πανελλήνιου Συλλόγου Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία – Ιμερόεσσα, ενισχύοντας τον διάλογο και την ενημέρωση γύρω από αυτή τη σημαντική πρόκληση δημόσιας υγείας.

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, από τις 09:00 έως τις 17:00, η Πλατεία Ελευθερίας γίνεται σημείο συνάντησης με τη γνώση και την εμπειρία.

Οι πολίτες του Ηρακλείου καλούνται να επισκεφθούν τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, να συμμετάσχουν στις διαδραστικές δράσεις και να μάθουν περισσότερα για την παχυσαρκία.

Γιατί η ενημέρωση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε την παχυσαρκία. Και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα.

Η δράση αυτή της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Πανελλήνιου Συλλόγου Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία – Ιμερόεσσα.