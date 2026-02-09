Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, δημοσιεύθηκε στο ecancer medicalscience —έγκριτο επιστημονικό περιοδικό στο πεδίο της ογκολογίας και της έρευνας— μια κρίσιμη μελέτη με τίτλο: «Η παγκόσμια κρίση του καρκίνου: Μια ανασκόπηση της αυξανόμενης επιβάρυνσης, των διευρυνόμενων ανισοτήτων και των πρωτοβουλιών για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση».

Η μελέτη αποτελεί σύμπραξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα, Ομότιμου Καθηγητή Χειρουργικής Ογκολογίας, Οδυσσέα Ζώρα, και μιας παγκόσμιας εμβέλειας ομάδας διακεκριμένων ογκολόγων, χειρουργών και ερευνητών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο καρκίνος αποτελεί σήμερα τη δεύτερη κύρια αιτία πρόωρου θανάτου παγκοσμίως, ακολουθώντας μόνο τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα καταλάβει την πρώτη θέση μέχρι το τέλος του αιώνα. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στη μελέτη, o καρκίνος ευθύνεται για σχεδόν έναν στους έξι θανάτους παγκοσμίως και για έναν στους τέσσερις θανάτους από μη μεταδιδόμενα νοσήματα, δημιουργώντας μια κρίση που αγγίζει κάθε πτυχή της ανθρώπινης κοινωνίας.

Παγκόσμια Δεδομένα & Προγνωστικά Στοιχεία

Ετήσιος Απολογισμός : 20 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνου και 10 εκατομμύρια θάνατοι καταγράφονται πλέον κάθε χρόνο παγκοσμίως.

Πρόβλεψη 2050 : Τα περιστατικά αναμένεται να εκτοξευθούν στα 35,3 εκατομμύρια ετησίως, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 77%.

Γεωγραφική Ανισότητα : Περίπου το 75% των θανάτων από καρκίνο καταγράφεται σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, αναδεικνύοντας το χάσμα στην πρόσβαση σε πρόληψη και θεραπεία.

Συσχέτιση καρκίνου και χαμηλού εισοδήματος : Έως το 2050, οι θάνατοι από καρκίνο στις χώρες χαμηλού εισοδήματος προβλέπεται να αυξηθούν κατά 155%, έναντι 56% στις χώρες υψηλού εισοδήματος.

Θνησιμότητα ανά Τύπο : Ο καρκίνος του πνεύμονα παραμένει ο πλέον θανατηφόρος, ευθυνόμενος για το 19% των συνολικών θανάτων από τη νόσο.

Οικονομικό Κόστος : Περισσότεροι από 1 στους 2 ασθενείς παγκοσμίως (56%) αντιμετωπίζουν καταστροφικές οικονομικές συνέπειες λόγω της νόσου.

Η Δύναμη της Πρόληψης και της Έγκαιρης Διάγνωσης

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τουλάχιστον το 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί ή να διαγνωστεί έγκαιρα. Η μελέτη προκρίνει ως επιτακτική ανάγκη την εφαρμογή συντονισμένων πολιτικών, όπως:

Σθεναρές αντικαπνιστικές πολιτικές. Καθολικούς εμβολιασμούς (HPV για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, Ηπατίτιδα Β για τον καρκίνο του ήπατος). Οργανωμένα και προσβάσιμα προγράμματα προληπτικού ελέγχου (screening).

Για το Keele University στην Ελλάδα, η συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα και η συμβολή στην έρευνα αιχμής αποτελούν βασικούς πυλώνες της ακαδημαϊκής του λειτουργίας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στην προαγωγή της δημόσιας υγείας και της επιστημονικής αριστείας.

