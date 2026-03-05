Με σαφές μήνυμα ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) δεν μπορεί να ενισχυθεί χωρίς ουσιαστική επένδυση στην πρόληψη και την κοινοτική παρέμβαση, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επισκεπτών Υγείας. Το Συνέδριο ανέδειξε την ανάγκη συγκεκριμένων θεσμικών πρωτοβουλιών για την πλήρη αξιοποίηση του ρόλου των Επισκεπτών Υγείας στο σύστημα υγείας.

Από τις εργασίες του Συνεδρίου προέκυψαν σαφείς κατευθύνσεις πολιτικής:

Η πλήρης και ουσιαστική εφαρμογή του θεσμικά κατοχυρωμένου ρόλου των Επισκεπτών Υγείας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αναβάθμιση της ΠΦΥ. Οι Επισκέπτες Υγείας συνιστούν τον βασικό κρίκο σύνδεσης του συστήματος υγείας με την κοινότητα και η αξιοποίηση των αρμοδιοτήτων τους στην πρόληψη, την αγωγή υγείας και την παρέμβαση σε ευάλωτους πληθυσμούς δεν μπορεί να παραμένει αποσπασματική.

Η οργανωμένη και θεσμοθετημένη λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας στην ΠΦΥ, με σαφή κατανομή ρόλων και διασύνδεση των υπηρεσιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, κρίθηκε απαραίτητη για την αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων Δημόσιας Υγείας.

Η κατ’ οίκον επίσκεψη αναδείχθηκε ως θεμελιώδης μηχανισμός πρόληψης και κοινωνικής προστασίας. Οι Επισκέπτες Υγείας αποτελούν τον επαγγελματικό πυλώνα υλοποίησής της, συμβάλλοντας στην έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων, στην υποστήριξη της οικογένειας και στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία.

Η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης γύρω από τα εμβόλια και η ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης απαιτούν συνεχή παρουσία στην κοινότητα, τεκμηριωμένη ενημέρωση και σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη — ρόλος που υπηρετείται κατεξοχήν από τους Επισκέπτες Υγείας.

Η ταξιδιωτική υγεία αναδείχθηκε ως στρατηγικός πυλώνας πρόληψης, ιδίως σε περίοδο αυξημένης διεθνούς κινητικότητας και μεταβαλλόμενων επιδημιολογικών δεδομένων. Οι Επισκέπτες Υγείας αποτελούν τον επαγγελματικό φορέα παροχής οργανωμένης προ-ταξιδιωτικής συμβουλευτικής, εμβολιαστικής καθοδήγησης και πρόληψης εισαγόμενων κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων συμβάλλοντας καθοριστικά στην υγειονομική ετοιμότητα της χώρας.

Οι Επισκέπτες Υγείας είναι επαγγελματίες υγείας με εξειδίκευση στην πρόληψη, την αγωγή υγείας και την κοινοτική παρέμβαση. Δραστηριοποιούνται σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, σε σχολικές μονάδες και στο πεδίο της κατ’ οίκον φροντίδας, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση αναγκών, την εκπαίδευση του πληθυσμού και την ενδυνάμωση της οικογένειας.

«Χωρίς θεσμικά ενεργό ρόλο των Επισκεπτών Υγείας, δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Η πρόληψη, η κατ’ οίκον φροντίδα και η παρέμβαση στην κοινότητα δεν είναι επικουρικές λειτουργίες — είναι ο πυρήνας ενός βιώσιμου συστήματος υγείας.» δήλωσε η Δρ. Μαρία Σακουφάκη, Πρόεδρος ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ.

Επιπρόσθετα, η Γενική Γραμματέας του ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ , κα Δέσποινα Τοπάλη, επεσήμανε: «Η Δημόσια Υγεία κρίνεται στην κοινότητα. Στην ενημέρωση για τον εμβολιασμό, στην κατ’ οίκον φροντίδα, στην πρόληψη πριν από ένα ταξίδι. Οι Επισκέπτες Υγείας βρίσκονται δίπλα στον πολίτη, προσφέροντας έγκαιρη καθοδήγηση και ουσιαστική πρόληψη.»

Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας κατέδειξε με σαφήνεια ότι η Δημόσια Υγεία απαιτεί συντονισμό, θεσμική συνέπεια και ουσιαστική επένδυση στην πρόληψη, με επίκεντρο την κοινότητα.

