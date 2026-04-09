Η Sensodyne Clinical White Stain Protector διακρίθηκε ως «Προϊόν της Χρονιάς 2026» στην κατηγορία «Οδοντόκρεμα», στον διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό που επιβραβεύει την καινοτομία καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η σημαντική αυτή βράβευση προέκυψε μέσα από την ανεξάρτητη, πανελλήνια καταναλωτική έρευνα που διεξήχθη από την εταιρεία ερευνών Circana, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη του κοινού στην καινοτομία του προϊόντος. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει τη Sensodyne Clinical White ως την ολοκληρωμένη λύση σε μία σύγχρονη και αυξανόμενη ανάγκη, τον συνδυασμό λεύκανσης και εξειδικευμένης φροντίδας για ευαίσθητα δόντια.

Η Sensodyne Clinical White ενσωματώνει την πιο προηγμένη τεχνολογία λεύκανσης της Sensodyne, ειδικά σχεδιασμένη για άτομα με ευαίσθητα δόντια. Προσφέρει 2 τόνους λευκότερα δόντια και 24ωρη προστασία από την ευαισθησία, μετά από 8 εβδομάδες χρήσης, με βούρτσισμα δύο φορές την ημέρα. Παράλληλα, συμβάλλει στην προστασία από νέους λεκέδες και ενισχύει το σμάλτο, προσφέροντας ένα πιο υγιές και λαμπερό χαμόγελο στην καθημερινότητα.

Η Sensodyne αποτελεί brand του χαρτοφυλακίου της Haleon, μιας παγκόσμιας ηγέτιδας στον τομέα της καταναλωτικής υγείας, με ισχυρή δέσμευση στην αυτοφροντίδα και την βελτίωση της υγείας των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα από τον μοναδικό συνδυασμό της βαθιάς κατανόησης των ανθρώπινων αναγκών και των εμπεριστατωμένων επιστημονικών μελετών, η Haleon επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής τους παγκοσμίως.

Σχετικά με τη διάκριση, ο κ. Γιώργος Χουσέν, Country Manager Greece της Haleon, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η Sensodyne Clinical White αναδείχθηκε “Προϊόν της Χρονιάς 2026”. Για την Haleon, μια εταιρεία που εστιάζει αποκλειστικά στην καλύτερη καθημερινή υγεία, η διάκριση αυτή αποτελεί την έμπρακτη αναγνώριση της δέσμευσής μας. Οι άνθρωποί μας, η έρευνα, οι επενδύσεις και τα brands μας στοχεύουν σταθερά στη βελτίωση της ζωής των καταναλωτών σε κάθε στάδιο. Η Sensodyne Clinical White ενσαρκώνει απόλυτα αυτό το όραμα. Ο θεσμός “Προϊόν της Χρονιάς” αποτελεί κορυφαίο δείκτη αξιοπιστίας για την αγορά, ακριβώς επειδή δίνει φωνή στους ίδιους τους καταναλωτές να επιβραβεύσουν την ουσιαστική καινοτομία. Η εμπιστοσύνη τους μας δίνει ισχυρό κίνητρο να συνεχίσουμε το έργο μας».