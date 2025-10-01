Η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης δράσης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα αναδείχτηκε κατά τη διάρκεια του πολυθεματικού στρογγυλού τραπεζιού που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του “Athens Heart Festival 2025” που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Mετρό Συντάγματος. με τη συμμετοχή τεσσάρων σημαντικών συλλόγων ασθενών που σχετίζονται με την καρδιαγγειακή υγεία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Πρόεδρος της ΕΚΕ, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας αναφέρθηκε σε βασικούς άξονες δραστηριοποίησης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας σε ό,τι αφορά την καρδιαγγειακή υγεία και ανάδειξε σημαντικές προτάσεις που έχουν γίνει προς την Πολιτεία, όπως τη δημιουργία Κέντρων Αποκατάστασης Καρδιοπαθών, για ολοκληρωμένη και πολυτομεακή επιστημονική υποστήριξη των καρδιαγγειακών ασθενών.

Στη συνέχεια μίλησε για την αναγκαιότητα διενέργειας Θρομβόλυσης στα νησιά ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα εμφράγματα σε περιοχές που δεν υπάρχουν αιμοδυναμικά κέντρα, που επίσης έχει προτείνει η ΕΚΕ στην Πολιτεία, καθώς και την ανάγκη για εκπαίδευση και ενημέρωση μαθητών από το δημοτικό για τα καρδιαγγειακά νοσήματα και την πρόληψη ευρύτερα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

Στο πάνελ συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ατόμων με Καρδιοπάθεια κύριος Κωνσταντίνος Χόρτης, ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Δικτύου Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ και Αντιπρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Καρδιοπαθών Πολεμικού Ναυτικού, κ. Αντώνης Ψαρουδάκης, η εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), κα Σμαραγδή Μπουλαζέρη, και η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πασχόντων Ατόμων με παχυσαρκία (ΙΜΕΡΟΕΣΣΑ) κα Κική Τσιρανίδου.

Όλοι οι εκπρόσωποι των συλλογών μίλησαν βιωματικά, ανάδειξαν από την πλευρά τους τους στόχους και το έργο των συλλόγων τους καθώς και την αξία της πρόληψης, των συχνών και στοχευμένων ιατρικών προληπτικών εξετάσεων και την άμεση ανάγκη για συνεννόηση και αλληλεπίδραση με την Πολιτεία, τις επιστημονικές εταιρείες και την κοινωνία των πολιτών-ασθενών για την καταπολέμηση των καρδιαγγειακών νόσων και των συνοσηροτήτων τους.

Στη δεύτερη ενότητα του πολυθεματικού στρογγυλού τραπεζιού δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση ευρύτερα στις προληπτικές εξετάσεις καθώς και στον προαθλητικό καρδιολογικό έλεγχο.

Στο πάνελ συμμετείχαν ο κ. Αθανάσιος Τρίκας, Γ.Γ. ΕΚΕ, Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας και Συντονιστής-Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ο κ. Άρης Αναστασάκης, μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΕ, Υπεύθυνος Μονάδας Κληρονομικών Παθήσεων στο Ωνάσειο Νοσοκομείο, ο Προπονητής και αθλητής της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, κ. Παναγιώτης Γιαννάκης και ο επεμβατικός καρδιολόγος και υπεύθυνος σεμιναρίων ΚΑΡΠΑ της ΕΚΕ, κ. Γιώργος Λάτσιος.

Ο κ. Τρίκας μίλησε για τη σημαντικότητα της πρόληψης και των προληπτικών καρδιολογικών εξετάσεων για κάθε ηλικία και για τον άντρα και για τη γυναίκα. Τόνισε ότι από τη δεύτερη δεκαετία της ζωής τους ολοι θα πρέπει να εξετάζονται, να προσέχουν τη διατροφή τους και να αθλούνται.

Ανέδειξε επίσης τη σημαντικότητα του προαθλητικού καρδιολογικού ελέγχου καθώς ενδέχεται να ανιχνευθούν κάποιες σιωπηλές καρδιοπάθειες που αν δεν τις αντιμετωπίσει ο ασθενής, μπορεί να του στοιχίσουν τη ζωή του.

Στη συνέχεια ο κ. Αναστασάκης, μίλησε για τη δραστηριοποίηση και τους στόχους του Εθνικού Δικτύου Πρόληψης του νεανικού αιφνίδιου θανάτου και της Ιατρικής Ακρίβειας στην καρδιολογία που υποστηρίζει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Πολύ ενδιαφέρουσες ήταν οι παρεμβάσεις του Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος μίλησε από καρδιάς για την ανάγκη συνεχών και στοχευμένων ιατρικών ελέγχων σε αθλητές και σε πολίτες και παρότρυνε τους γονείς να γίνουν παράδειγμα προς τα παιδιά τους με το να απευθύνονται στους επιστήμονες για θέματα υγείας.

Τέλος ο κ. Λάτσιος επισήμανε ότι τα συχνά περιστατικά αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε κάθε χώρα είναι δεδομένα, επομένως το να σωθεί μια ζωή μετά από καρδιακή ανακοπή αφορά κάθε πολίτη που θα πρέπει να εκπαιδευτεί στην ΚΑΡΠΑ και θα παρέχει βοήθεια σε έναν συνάνθρωπό του.

Χαιρετισμό απύθυνε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γιώργος Πατούλης.