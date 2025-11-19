Ο κομβικός ρόλος της ανοσοθεραπείας στη σύγχρονη ογκολογική πρακτική και η σημασία της πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης των καρκίνων του πνεύμονα και του μαστού για την επίτευξη του βέλτιστου θεραπευτικού αποτελέσματος, τονίστηκε κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου που πραγματοποίησε η βιοφαρμακευτική εταιρεία MSD Ελλάδος υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ), της Ελληνικής Εταιρείας Καρκίνου Πνεύμονα (ΕΛΕΚΑΠ), της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) και της FairLife LCC.

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, την οποία συντόνισε ο κ. Λάζαρος Πουγγίας, Ιατρικός Διευθυντής της MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, παρουσιάστηκαν νεότερα επιστημονικά δεδομένα που αναδεικνύουν τη συμβολή της ανοσοθεραπείας στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα και του μαστού, καθώς και οι προοπτικές που προσφέρει η συνεχής εξέλιξη της ογκολογικής έρευνας στον τομέα των ανοσοθεραπειών. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης και της ισότιμης πρόσβασης των ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες, μέσα από μια συντονισμένη προσέγγιση πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και συλλόγων ασθενών.

«Η ανοσοθεραπεία αποτελεί τη σημαντικότερη επιστημονική εξέλιξη της τελευταίας 10ετιας στην θεραπεία του καρκίνου. Αξιοποιώντας τον τρόπο λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος του ίδιου του ασθενή, τα ανοσοθεραπευτικά φάρμακα καταπολεμούν τα καρκινικά κύτταρα και δημιουργούν ανοσιακή μνήμη, ώστε να επιτυγχάνουν μακροχρόνια αποτελέσματα. Επιπλέον η ανοσοθεραπεία αποτελεί τη βάση για νέες στρατηγικές αντιμετώπισης των περισσότερων μορφών καρκίνου. Η επιστημονική έρευνα συνεχίζεται, ώστε μέσα από την εξατομίκευση της θεραπείας να επιτευχθεί η ίαση», ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνος Ν. Συρίγος, Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας ΕΚΠΑ, Διευθυντής Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Η Σωτηρία» και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Καρκίνου Πνεύμονα (ΕΛΕΚΑΠ).

Ο κ. Εμμανουήλ Σαλούστρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) τόνισε: «Ο καρκίνος του μαστού είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου στις γυναίκες και η δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο. Ανάμεσα στις υποκατηγορίες του, ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού (TNBC) παραμένει η μεγαλύτερη ανεκπλήρωτη ανάγκη, με τη χειρότερη πρόγνωση ανεξαρτήτως σταδίου. Για δεκαετίες, οι θεραπευτικές επιλογές περιορίζονταν στη χημειοθεραπεία, χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Η εισαγωγή των ανοσοθεραπειών σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία άλλαξε ριζικά την εικόνα, αυξάνοντας την επιβίωση στον μεταστατικό TNBC και προσφέροντας μεγαλύτερη αξία στο πρώιμο στάδιο, όπου υπάρχει ουσιαστική πιθανότητα ίασης. Η προσθήκη της ανοσοθεραπείας στη νεοεπικουρική θεραπεία πριν το χειρουργείο αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά πλήρους ανταπόκρισης και μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής κατά περίπου 40%. Για να αξιοποιηθεί αυτό το “παράθυρο ευκαιρίας”, είναι κρίσιμη η έγκαιρη διάγνωση και η συζήτηση των περιστατικών στις διεπιστημονικές ομάδες εργασίας, ώστε οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στις πιο καινοτόμες θεραπείες.

Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε θεραπευτικό επίπεδο, πρώτος στόχος πρέπει να είναι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου, την ανάγκη για έναν υγιεινό τρόπο ζωής και τη σημασία του τακτικού προσυμπτωματικού ελέγχου με μαστογραφία μπορούν να επιφέρουν σημαντικό όφελος στην προσπάθεια μείωσης του φορτίου της νόσου έως και 2,5% ετησίως, σύμφωνα με τον στόχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την περίοδο 2020-2040».

Η κυρία Κορίνα Πατέλη-Bell, Πρόεδρος της FairLife Lung Cancer Care, υπογράμμισε: «Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα σώζουν ζωές. Παρότι παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο, όταν εντοπιστεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Πιστεύω πολύ στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από αυτό το ζήτημα. Είναι κάτι που μας αφορά όλους. Και η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να προλάβουμε. Αρκεί να γνωρίζουμε τα συμπτώματα και τους παράγοντες κινδύνου και να υπάρχει πρόσβαση σε οργανωμένα προγράμματα προληπτικού ελέγχου για όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Μέσα από το πρόγραμμα “Υγεία Πνευμόνων” της FairLife LCC, η ενημέρωση για την πρόληψη φτάνει παντού στα σχολεία, στους δήμους, στις τοπικές κοινότητες σε όλη τη χώρα. Δεν είναι πολυτέλεια· είναι στάση ζωής και δικαίωμα για όλους. Χρειάζεται συνεργασία: Πολιτείας, επιστημόνων, οργανισμών και κοινωνίας. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον όπου η γνώση και η έγκαιρη διάγνωση θα σώζουν περισσότερες ζωές. Γι’ αυτό εκτιμώ τη συμβολή της MSD, που στηρίζει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, βοηθώντας να φτάσει το μήνυμα της πρόληψης σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους».

Η κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) με τη σειρά της επισήμανε: «Η αντιμετώπιση του καρκίνου αποτελεί ένα συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο που απαιτεί πολυεπίπεδη και συντονισμένη προσέγγιση. Η συνεργασία ασθενών, επιστημόνων και πολιτείας είναι απαραίτητη και καθοριστικής σημασίας για να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στις νέες θεραπείες και η βέλτιστη ογκολογική φροντίδα ανεξάρτητα από τις συνθήκες του κάθε ατόμου. Οι ασθενείς με την εμπειρία τους, οι επιστήμονες με τη γνώση, τη συνεχή έρευνα και την εφαρμογή της εξατομικευμένης ιατρικής και η πολιτεία με το κατάλληλο θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο δημιουργούν μαζί τις προϋποθέσεις για ένα σύστημα υγείας δίκαιο, αποτελεσματικό και ανθρωποκεντρικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του τρόπου προσέγγισης αποτελούν τα Κέντρα Μαστού, ένα ζωντανό μοντέλο ολοκληρωμένης φροντίδας, όπου ειδικοί διαφορετικών ειδικοτήτων συνεργάζονται για την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την ολιστική υποστήριξη των γυναικών με καρκίνο μαστού σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ποιότητας. Η λειτουργία, η ενίσχυση και η επέκταση τέτοιων δομών και σε άλλες μορφές καρκίνου αποτελεί επένδυση στο μέλλον της ογκολογικής φροντίδας στη χώρα μας, στην κοινωνική συνοχή και στην ευημερία της κοινωνίας μας».

Όραμα της MSD ένας κόσμος όπου ο καρκίνος δεν θα αντιμετωπίζεται απλώς αλλά θα θεραπεύεται

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, ο κ. Λάζαρος Πουγγίας, Ιατρικός Διευθυντής της MSD επιβεβαίωσε τη δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία και την Ογκολογία, καθώς και στην συνεργασία με την ελληνική επιστημονική κοινότητα και τους συλλόγους ασθενών σημειώνοντας ότι, «στην MSD, η δέσμευσή μας στην Ογκολογία είναι αδιαπραγμάτευτη. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε εντείνει τις προσπάθειες μας στην έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της Άνοσο-Ογκολογίας. Καινοτομούμε, συνεργαζόμαστε με την επιστημονική κοινότητα και τους συλλόγους ασθενών και επενδύουμε σε ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων που εστιάζει στην Άνοσο-Ογκολογία, τα προϊόντα μοριακής στόχευσης ακριβείας και νέες τεχνολογίες, όπως τα συζευγμένα αντισώματα (ADCs) και οι ανοσοενεργοποιητές. Σήμερα, περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως έχουν λάβει ογκολογικά προϊόντα της εταιρείας μας σε 104 χώρες. Στην Ελλάδα έχουμε 72 ενεργές κλινικές μελέτες, εκ των οποίων οι 60 στην Ογκολογία. Μέλημα μας είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και αφοσίωση για να μετατρέψουμε την επιστήμη σε ελπίδα και να κάνουμε πραγματικότητα το όραμά μας: έναν κόσμο όπου ο καρκίνος δεν θα αντιμετωπίζεται απλώς, αλλά θα θεραπεύεται».

Τέλος, η κυρία Σέβη Σφακιανάκη, Communications & CSR Manager της MSD Ελλάδος, παρουσίασε τις πρόσφατες ενημερωτικές καμπάνιες για την πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα, των γυναικολογικών καρκίνων και του μαστού που υλοποιεί η εταιρεία, αναφέροντας ότι, «στην MSD πιστεύουμε βαθιά ότι η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν πραγματικά να προστατέψουν ζωές. Γι’ αυτό και μέσα από δράσεις, όπως οι καμπάνιες “Ακούς το σώμα σου;”, “Έχεις ζήσει πολλά. Μπορείς να ζήσεις ακόμα περισσότερα!” και το ψηφιακό ερωτηματολόγιο LungX chatbot, επιδιώκουμε να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να αφιερώνουν χρόνο στη φροντίδα του εαυτού τους, να ενημερώνονται και να αναζητούν έγκαιρα ιατρική υποστήριξη. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε στενά με την επιστημονική κοινότητα και τους συλλόγους ασθενών, ώστε η ενημέρωση που προσφέρουμε να είναι έγκυρη, αξιόπιστη και να έχει απήχηση σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού».