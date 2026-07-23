Η Takeda και η κυβέρνηση της Ινδονησίας ανακοίνωσαν στις 13 Ιουλίου 2026 τη σύναψη μιας πρωτοποριακής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του οικοσυστήματος πλάσματος και τη διεύρυνση της πρόσβασης των ασθενών σε ζωτικής σημασίας φαρμακευτικά προϊόντα, που προέρχονται από το ανθρώπινο πλάσμα, τόσο στην Ινδονησία όσο και διεθνώς. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το Υπουργείο Υγείας της Ινδονησίας χορήγησε στην Takeda άδεια κλασματοποίησης πλάσματος, σε μια κίνηση – ορόσημο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας της χώρας. Η συνεργασία αυτή αντανακλά τη δέσμευση της Takeda να ενισχύει την βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, να διασφαλίζει τη βιώσιμη προμήθεια πλάσματος και να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη παγκόσμια ανάγκη για αυτές τις θεραπείες που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών.

Η εν λόγω πρωτοβουλία – πρώτη του είδους της στην περιοχή της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας – εστιάζει στη βέλτιστη συλλογή πλάσματος υψηλής ποιότητας και στην παραγωγή θεραπειών με βάση το πλάσμα, σε μεγάλη κλίμακα. Αξιοποιώντας τη μακρόχρονη παρουσία της Takeda στην Ινδονησία, η συνεργασία μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη της χώρας σε περιφερειακό κόμβο προαγωγής της καινοτόμου επιστήμης στον τομέα των θεραπειών πλάσματος, της προηγμένης συλλογής πλάσματος και της παραγωγής βιοφαρμακευτικών προϊόντων.

Στην αρχική φάση του έργου, η Takeda θα επενδύσει έως και 30 εκατομμύρια δολάρια σε διετές πιλοτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία κέντρων δωρεάς πλάσματος στην Ινδονησία, τα οποία θα λειτουργούν σύμφωνα με αυστηρά διεθνή πρότυπα ποιότητας και κανονιστικής συμμόρφωσης και θα επιτρέψουν την αξιολόγηση και περαιτέρω ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου συλλογής πλάσματος. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναμένεται επίσης να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για μεταφορά τεχνογνωσίας, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Παράλληλα, η Takeda θα αξιολογήσει τη δυνατότητα υλοποίησης και τις κανονιστικές απαιτήσεις για την κατασκευή στην Ινδονησία μιας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής θεραπειών με βάση το πλάσμα, η οποία θα μπορεί να καλύπτει τόσο τις ανάγκες της Ινδονησίας, όσο και άλλων αγορών, δίνοντας τη ευκαιρία στη χώρα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού προηγμένων προϊόντων και τεχνολογιών υγείας. Το πρώτο κέντρο δωρεάς πλάσματος αναμένεται να λειτουργήσει το 2027, ενώ όλα θα ενταχθούν στο δίκτυο κέντρων πλάσματος της εταιρείας. Κατά την περίοδο αξιολόγησης της διερεύνησης δημιουργίας μονάδας παραγωγής, το πλάσμα που θα συλλέγεται στην χώρα θα κλασματοποιείται στο υφιστάμενο παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής της Takeda, με δέσμευση να δίνεται προτεραιότητα στις ανάγκες της Ινδονησίας.

Δεδομένης της αυξανόμενης ζήτησης θεραπειών πλάσματος διεθνώς, η συνεργασία αυτή μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με κοινό στόχο τη διασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης των ασθενών σε κρίσιμες θεραπείες και της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας.

Ένα επίκαιρο παράδειγμα για την Ελλάδα

Η Takeda Hellas σημειώνει ότι η πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα και για την Ελλάδα, όπου δεν προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο η συλλογή πλάσματος για κλασματοποίηση με σκοπό την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, η χώρα μας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από εισαγωγές πλάσματος και καθίσταται περισσότερο ευάλωτη σε τυχόν διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι θεραπείες είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση σοβαρών και σε ορισμένες περιπτώσεις, απειλητικών για τη ζωή παθήσεων, με μια ενδεχόμενη καθυστέρηση στη λήψη θεραπείας να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Έχοντας ως στρατηγική προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των ασθενών και τη βελτίωση της πρόσβασης στις θεραπείες που έχουν ανάγκη, η Takeda Hellas χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα θετική την πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να επανεξετάσει το νομοθετικό πλαίσιο και υποστηρίζει την προώθηση σχετικών μεταρρυθμίσεων, βάσει των οποίων ιδιωτικά κέντρα συλλογής θα μπορούσαν να λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς τις δημόσιες δομές και στη χώρα μας, συμβάλλοντας στην αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων πλάσματος και στη μείωση της εξάρτησης από το εξωτερικό. Υπογραμμίζεται ότι η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από τον ισχύοντα ευρωπαϊκό κανονισμό SoHO, ενώ διεθνή δεδομένα δείχνουν ότι οι χώρες που εφαρμόζουν ευέλικτα μοντέλα συλλογής πλάσματος έχουν καταφέρει να ενισχύσουν σημαντικά την αυτάρκειά τους σε ανθρώπινο πλάσμα.

Παράλληλα, η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η μεταρρύθμιση για την ενίσχυση της επάρκειας πλάσματος στην Ελλάδα προϋποθέτει τη συντονισμένη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων: της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας, των συλλόγων ασθενών και των φαρμακευτικών εταιρειών. Η Takeda παραμένει ενεργός συνομιλητής με την πολιτεία, πρόθυμη να καταθέσει τη διεθνή εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία της στην προσπάθεια για τη διασφάλιση της επάρκειας πλάσματος στην Ελλάδα. Το παράδειγμα της Ινδονησίας δείχνει ότι όταν υπάρχει σαφής πολιτική βούληση, ισχυρή δημόσια εποπτεία και υπεύθυνη αξιοποίηση της ιδιωτικής τεχνογνωσίας, μπορούν να δημιουργηθούν λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών και θωρακίζουν τα εθνικά συστήματα υγείας.