Με στόχο την ενημέρωση και τον επιστημονικό διάλογο γύρω από το ζήτημα, το Αγγειοχειρουργικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο – Αγία Όλγα», πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία ημερίδα με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ιατρική Επιστήμη». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου, με τη συμμετοχή ιατρών από διαφορετικές ειδικότητες.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι νέες δυνατότητες της ΑΙ αλλά και τα ερωτήματα που αναδύονται σχετικά με την ασφάλεια, την ηθική διάσταση και τον ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα.

Στο πλαίσιο της ημερίδας συζητήθηκε η εφαρμογή και η ανάδειξη της τεχνητής νοημοσύνης τόσο στη διοικητική λειτουργία ενός νοσοκομείου, όσο και σε κρίσιμες ιατρικές ειδικότητες, όπως η Οφθαλμολογία, η Αναισθησιολογία, η Ακτινολογία, η Χειρουργική, η Μαιευτική-Γυναικολογία, η Ορθοπεδική, η Ουρολογία, η ΩΡΛ, οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, τα Τμήματα Επειγόντων, η Νοσηλευτική υπηρεσία και τα Εργαστήρια.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τον ιατρό, τον ενδυναμώνει. Είναι ένα εργαλείο που, όταν χρησιμοποιείται ορθά, βελτιώνει τη διαγνωστική ακρίβεια, τη λήψη αποφάσεων και, τελικά, την ποιότητα της φροντίδας που προσφέρουμε στους ασθενείς μας», σημείωσε ο κ. Παύλος Αντωνιάδης, Διευθυντής του Αγγειοχειρουργικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο – Αγία Όλγα».

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που ασκείται η Ιατρική. Ήδη σε πολλά νοσοκομεία, σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και εξειδικευμένα λογισμικά αξιοποιούνται καθημερινά για να υποστηρίξουν τους γιατρούς τόσο στη διάγνωση όσο και στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Οι ομιλητές υπογράμμισαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν υποκαθιστά τον γιατρό, αλλά λειτουργεί ως πολύτιμος «σύμμαχος», ανοίγοντας νέες προοπτικές στην εξατομικευμένη φροντίδα και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Η κοινή θέση όλων ήταν πως, παρά την τεχνολογική πρόοδο, ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει αναντικατάστατος στην Ιατρική επιστήμη.