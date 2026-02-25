Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, εκδήλωση για την παρουσίαση του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του. Ακολούθησε ομιλία με θέμα «Η άνοια στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών – Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα και το Γραφείο Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), με την υποστήριξη του Σπιτιού της Κύπρου και του Συνδέσμου Κυπρίων Επαγγελματιών Ελλάδας (ΣΚΕΕ).

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στις σύγχρονες εξελίξεις στους τομείς της νευροεπιστήμης, της καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προσφέρει το ΙΝΓΚ, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο της Κύπρου στην επιστημονική έρευνα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, κ. Σταύρος Αυγουστίδης και ο Δρ. Μιχάλης Πελεκάνος, Διευθυντής Μονάδων Ι.Υ.Α. και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Κυπρίων Επαγγελματιών Ελλάδας.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Δρ. Ανδρέας Κουππάρης, Ανώτερος Νευρολόγος και Διευθυντής του Τμήματος Νευροφυσιολογίας και Επίκουρος Καθηγητής στα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΙΝΓΚ στη Νευροεπιστήμη. Ο Δρ Κουππάρης παρουσίασε τις νέες προοπτικές που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη στην κατανόηση και διαχείριση της άνοιας. Παρουσιάσεις πραγματοποίησαν επίσης ο ο Γενικός Εκτελεστικός και Ιατρικός Διευθυντής του Ινστιτούτου, Καθηγητής Λεωνίδας Φυλακτού εκ μέρους του ΙΝΓΚ και ο Κοσμήτορας, Δρ. Πέτρος Πέτρου για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Ινστιτούτου.

Στο πάνελ συζήτησης συμμετείχαν οι πιο πάνω αναφερόμενοι διακεκριμένοι επιστήμονες από το ΙΝΓΚ, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αιγινήτειο Νοσοκομείο ο Επίκουρος Καθηγητής, Δρ. Βασίλης Κωνσταντινίδης, συμβάλλοντας σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τη διασύνδεση υγείας, εκπαίδευσης και τεχνολογίας. Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Ιωσήφ Κυπραίος, Εμπορικός Σύμβουλος της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της διακλαδικής συνεργασίας και της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της επιστημονικής εκπαίδευσης, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Πρεσβείας και του Κυπριακού Εμπορικού Κέντρου Αθηνών ως γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΙΝΓΚ (MSc & PhD) προσφέρονται στους τομείς της Ιατρικής Γενετικής, Μοριακής Ιατρικής, Νευροεπιστήμης, καθώς και στον ανερχόμενο κλάδο της Βιοτεχνολογίας. Όλα τα προγράμματα του ΙΝΓΚ είναι διαπιστευμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ.