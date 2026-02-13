Ο Φεβρουάριος είναι αφιερωμένος διεθνώς στην πρόληψη και την ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο, ως μια ουσιαστική υπενθύμιση ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Με αφορμή τον μήνα αυτό, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σχεδιάζει και διαθέτει πακέτα Προληπτικών Εξετάσεων Κατά του Καρκίνου, ενισχύοντας το μήνυμα ότι η πρόληψη αποτελεί βασικό πυλώνα φροντίδας της υγείας.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με το κεντρικό μήνυμα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για τον Φεβρουάριο «Πρόληψη σημαίνει καλύτερη ζωή για όλους».

Τα Πακέτα Πρόληψης Καρκίνου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζουν επιλεγμένες εργαστηριακές εξετάσεις για γυναίκες και άνδρες, καθώς και μία απεικονιστική εξέταση που αφορά αποκλειστικά γυναίκες. Επιπλέον, για γυναίκες και άνδρες παρέχεται έλεγχος καρκινικών δεικτών, με τη δυνατότητα επιλογής ενός ενισχυμένου αιματολογικού check up, το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένη διαγνωστική πληροφόρηση.

Τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου είναι διαθέσιμα στα διαγνωστικά κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου και περιλαμβάνουν:

Εξετάσεις για Γυναίκες

– Ψηφιακή Μαστογραφία (κατόπιν ραντεβού)

– Καρκινικοί Δείκτες CA 15-3, CEA, CA19-9, CA 125

Eξετάσεις για Άνδρες

– Έλεγχος Προστάτη PSA & FREE PSA*, RATIO

*επί παθολογικού PSA

– Καρκινικοί Δείκτες PSA, CEA, CA19-9, a-FP

Kaρκινικοί Δείκτες Plus

Γενική Αίματος, Τ.Κ.Ε., Καλσιτονίνη Ορού (CT), B2 Mικροσφαιρίνη

(Συμπεριλαμβάνει το πακέτο καρκινικών δεικτών για άνδρες ή γυναίκες)

Με εμπειρία 45 ετών στον τομέα της προληπτικής ιατρικής και της έγκαιρης διάγνωσης, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ υποστηρίζει τη δράση με την επιστημονική της επάρκεια και την αξιοπιστία που τη διακρίνουν, διαθέτοντας εκτεταμένο δίκτυο 74 διαγνωστικών κέντρων, εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής και πλήρως αυτοματοποιημένα εργαστήρια, τα οποία συγκαταλέγονται στα τρία κορυφαία της Ευρώπης.

Η πρόληψη στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αντιμετωπίζεται ανθρωποκεντρικά, ως μια προσβάσιμη και ουσιαστική πράξη αυτοφροντίδας.

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δραστηριοποιείται στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας από το 1981. Σήμερα αποτελεί τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με περισσότερα από 70 αυτόνομα Διαγνωστικά Κέντρα σε Ελλάδα και Κύπρο, τα οποία δέχονται περισσότερες από 3.000.000 επισκέψεις το χρόνο και απασχολούν άνω των 2.700 εξειδικευμένων εργαζομένων μεταξύ των οποίων και 700 ιατροί.

Σε επίπεδο δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, ο Όμιλος διαθέτει δύο κλινικές – πρότυπα σύγχρονης νοσοκομειακής φροντίδας υψηλής ποιότητας, τη ΒιοΚλινική Αθήνας και τη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης, συνολικής δυναμικότητας 350 κλινών. Παράλληλα διαθέτει ένα Κέντρο Διεθνών Ασθενών, δύο Διατροφολογικά και ένα Δερματολογικό Κέντρο.

Ο Όμιλος συνεργάζεται με το σύνολο των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και των δημόσιων ταμείων.