Η Y-Logimed διαθέτει για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά το καινοτόμο σύστημα Οπτικής Συνεκτικής Τομογραφίας OPTIS™ με λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης ULTREON™ 2.0 της Abbott Medical, εισάγοντας μια νέα εποχή στην ενδοστεφανιαία απεικόνιση και στην επεμβατική καρδιολογία.

Με σταθερή προσήλωση στην εισαγωγή προηγμένων ιατροτεχνολογικών λύσεων, η Y-Logimed φέρνει στην Ελλάδα την πλατφόρμα OPTIS™ ULTREON™ 2.0 Software (AI), μια πρωτοποριακή τεχνολογία Οπτικής Συνεκτικής Τομογραφίας (OCT – Optical Coherence Tomography), η οποία αξιοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη για την καθοδήγηση διαδερμικών στεφανιαίων επεμβάσεων (PCI), με ιδιαίτερη εφαρμογή σε σύνθετες και υψηλού κινδύνου βλάβες.

To σύστημα Οπτικής Συνεκτικής Τομογραφίας (OCT – Optical Coherence Tomography) του Κατασκευαστικού Οίκου Abbott χρησιμοποιείται ήδη σε διεθνείς αγορές, προσφέροντας υψηλής ακρίβειας ενδοστεφανιαία απεικόνιση, προηγμένη ανάλυση δεδομένων και λειτουργικούς δείκτες που υποστηρίζουν τη λήψη κλινικών αποφάσεων και τη βελτιστοποίηση των επεμβατικών αποτελεσμάτων.

Σημαντικό ορόσημο αποτελεί η εγκατάσταση του συστήματος στο Αιμοδυναμικό Τμήμα του ΥΓΕΙΑ, ενισχύοντας τις δυνατότητες διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης σύνθετων και υψηλού κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων.

Η εφαρμογή της ενδοστεφανιαίας απεικόνισης OCT στο Αιμοδυναμικό Τμήμα του ΥΓΕΙΑ παρέχει στην ιατρική ομάδα προηγμένες δυνατότητες αξιολόγησης και καθοδήγησης κατά τη διάρκεια σύνθετων επεμβάσεων στα στεφανιαία αγγεία, συμβάλλοντας στη βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας, της θεραπευτικής στρατηγικής και της συνολικής φροντίδας των ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα, παρέχοντας μακροχρόνια ασφαλή κλινικά αποτελέσματα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Y-Logimed κ. Σπυρίδων Μαυραντώνης δήλωσε: «Η διάθεση του συστήματος OPTIS™ ULTREON™ 2.0 στην ελληνική αγορά αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για τις δυνατότητες της επεμβατικής καρδιολογίας στη χώρα μας. Στη Y-Logimed επενδύουμε διαρκώς στην εισαγωγή και αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών από εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση νέων προοπτικών για ακριβέστερη διάγνωση, πιο στοχευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις και αναβαθμισμένη φροντίδα των ασθενών με καρδιαγγειακές παθήσεις.»