Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και συγκίνησης, παρουσία υψηλών προσκεκλημένων, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 τα Θυρανοίξια του Ιερού Παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου, το οποίο βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης και του Διεθνούς Ογκολογικού Κέντρου.

Η Ακολουθία των Θυρανοιξίων τελέστηκε υπό της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, ενώ συμπροσευχόμενοι συμμετείχαν ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέας, ο Μέγας Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, ο Ηγούμενος Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτης κ. Αλέξιος, ο Διάκονος Πατήρ Φώτιος, καθώς και Σεβαστοί Πατέρες. Ιδιαιτέρως τιμητική ήταν η παρουσία των Εντιμολογιώτατων Αρχόντων κ.κ. Αθανάσιου Μαρτίνου, Πρόεδρου και Γεωργίου Προκοπίου, Αντιπροέδρου, της Αδελφότητος Οφφικιαλίων του Οικουμενικού Θρόνου «Παναγία η Παμμακάριστος» και του Πολιτικού Διοικητή του Άγιου Όρους και Επίτιμου Αρχηγού ΓΕΣ κ. Αλκιβιάδη Στεφανή.

Παρόντες ήταν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων, ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, o Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός Καινοτομίας και Ανάπτυξης, κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο Υφυπουργός Παιδείας, κ. Νίκος Παπαϊωάννου, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Δρ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Δήμαρχοι, Διοικητές της Ελληνικής Αστυνομίας, ακαδημαϊκοί του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ιατροί του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, καθώς και σύσσωμη η Διοίκηση και τα στελέχη του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Στο πλαίσιο της τελετής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης προέβη στην τοποθέτηση της αναμνηστικής πλάκας στον εξωτερικό χώρο του Ιερού Παρεκκλησίου, επισφραγίζοντας με τον τρόπο αυτό τον πνευματικό και συμβολικό χαρακτήρα της ημέρας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλειος Γ. Αποστολόπουλος, ευχαρίστησε θερμά τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την ιδιαίτερη τιμή, αναφέροντας: «Η παρουσία και η ευλογία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στα Θυρανοίξια του Ιερού Παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης αποτελεί για όλους μας ύψιστη τιμή και μας γεμίζει συγκίνηση. Το Ιερό Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου φέρει το όνομα του πατρός μου και Ιδρυτή του Ομίλου μας, Δρ. Γεωργίου Β. Αποστολόπουλου, ο οποίος με την ίδρυσή του Ομίλου 41 χρόνια πριν, προσέφερε ανακούφιση και ίαση σε εκατομμύρια συμπολίτες μας. Ο Άγιος Γεώργιος είναι ο των ‘ασθενούντων ιατρός’ άγιος της ορθοδοξίας μας και το Παρεκκλήσι αυτό δημιουργήθηκε ως χώρος προσευχής, στήριξης και παρηγοριάς για τους ασθενείς, τους οικείους τους και το προσωπικό μας, μέσα σε ένα σύγχρονο νοσοκομειακό περιβάλλον, όπου η ιατρική επιστήμη συμπορεύεται με τον άνθρωπο και τις πνευματικές του ανάγκες. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Παναγιώτατο για την ευλογία και την παρουσία του, που αποτελούν για όλους εμάς πηγή δύναμης, ελπίδας και έμπνευσης για τη συνέχιση του έργου μας.».

Ο Παναγιώτατος, κατά την αντιφώνησή του, επεσήμανε: «Με ιδιαίτερη χαρά τελέσαμε σήμερα τα επίσημα εγκαίνια του περικαλλούς Ιερού Παρεκκλησίου, το οποίο εκ θεμελίων ανοικοδομήθηκε με μέριμνα δική σας και των οικογενειών και συνεργατών σας, προς αγιασμό και ενίσχυση των πασχόντων συνανθρώπων μας, αλλά και προς ευλογία του συνόλου του προσωπικού, διοικητικού, ιατρικού και νοσηλευτικού. Η Μήτηρ Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, διά του προκαθημένου της, σας συγχαίρει και σας εκφράζει την ευαρέσκειά της για την πρωτοβουλία σας αυτή, αλλά και συνολικά για το φιλογενές έργο σας.».

Αναφερόμενος ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης σημείωσε: «Θαυμάζουμε το επιβλητικό κτήριο του Διαβαλκανικού Ιατρικού Κέντρου, το οποίο, όπως πληροφορούμαστε, πληροί όλες τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Αξίως και δικαίως έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του λαού της Θεσσαλονίκης και των ευρύτερων περιοχών της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς επίσης και των συνανθρώπων μας εν ασθενεία από γειτονικές χώρες. Εκτιμούμε δε το γεγονός ότι αυτό το θεραπευτήριο είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο σε ένα διαρκή διάλογο με το άρτι εγκαινιασθέν θεραπευτήριο ψυχών, τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Ευχόμεθα λοιπόν ο Σωτήρ του κόσμου Χριστός, αφενός να χαρίζει ψυχική και σωματική υγεία σε όλους τους νοσηλευομένους ασθενείς και να στηρίζει τις οικογένειες τους, και αφετέρου να ενισχύει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο πολυδιάστατο, πολυεύθυνο και ευλογημένο έργο τους.».