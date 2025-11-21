Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Εθνικό Συνέδριο Ενδοσκοπικής & Ρομποτικής Καρδιοχειρουργικής, με τίτλο «Challenging the Future», το οποίο πραγματοποιήθηκε στον Πύργο Βιβλίων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Κλινική Ενδοσκοπικής Καρδιοχειρουργικής & Αορτής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, που τελεί υπό τη διεύθυνση του Δρ. Αριστοτέλη Πάνου, Καρδιοχειρουργού και Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Το συνέδριο διεξήχθη τόσο διαδικτυακά όσο και με φυσική παρουσία, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει εισηγήσεις υψηλού επιστημονικού επιπέδου από εξέχοντες ιατρούς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, παρευρέθηκε ο πρωτεργάτης της ενδοσκοπικής καρδιοχειρουργικής, Καθηγητής Olivier Jegaden, καθώς και ο εκπρόσωπος της νεότερης γενιάς, Dr. Nia Sardari.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την εξέλιξη και τεκμηρίωση των ενδοσκοπικών τεχνικών στη χειρουργική των καρδιακών βαλβίδων και των ενδοκαρδιακών δομών. Τα συγκριτικά στοιχεία από διεθνή κέντρα αριστείας επιβεβαίωσαν ότι η ενδοσκοπική προσπέλαση, υπό τις κατάλληλες ενδείξεις, προσφέρει ισοδύναμα ή και ανώτερα αποτελέσματα σε σχέση με τις κλασικές τεχνικές, εξασφαλίζοντας παράλληλα μικρότερο τραύμα, ταχύτερη ανάρρωση, καλύτερη λειτουργική αποκατάσταση και σαφώς βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι παρουσιάσεις που ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο της διεπιστημονικής καρδιοχειρουργικής ομάδας, τη σημασία της οργανωμένης εκπαίδευσης νέων χειρουργών και τη δυναμική που προσφέρουν οι προηγμένες τεχνολογίες, από τη ρομποτική υποβοήθηση έως τα τρισδιάστατα συστήματα απεικόνισης, στη χειρουργική ακρίβεια. Τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν επιβεβαίωσαν ότι η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική αποτελεί πλέον διεθνώς καθιερωμένη και αξιόπιστη πρακτική, με σταθερά βελτιούμενα αποτελέσματα στα κέντρα που εφαρμόζουν συστηματικά τις συγκεκριμένες τεχνικές.

Σε δηλώσεις του, ο Δρ. Αριστοτέλης Πάνος, Διευθυντής της Κλινικής Ενδοσκοπικής Καρδιοχειρουργικής & Αορτής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, υπογράμμισε: «Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν το μέλλον της καρδιοχειρουργικής, καθώς η τεχνολογική εξέλιξη και τα σύγχρονα κλινικά δεδομένα οδηγούν σε πιο στοχευμένες και υψηλής ακρίβειας παρεμβάσεις. Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών εφαρμόζουμε συστηματικά την ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική, με προηγμένη τεχνολογία και εξειδικευμένες ομάδες, και είμαστε υπερήφανοι που πρωτοπορούμε στην Ελλάδα συμβάλλοντας στη νέα εποχή της καρδιοχειρουργικής.».