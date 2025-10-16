Μια τραγική υπόθεση φέρνει για ακόμη μια φορά στην επιφάνεια το αδιέξοδο που έχει προκαλέσει το μέτρο του claw back στον ιατρικό κόσμο.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έγινε αποδέκτης της δραματικής ιστορίας μικροβιολόγου 93 ετών, ο οποίος ενώ νοσηλευόταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έλαβε καταλογισμό claw back, για τα έτη 2013-2015, παρότι είχε κλείσει το ιατρείο του ήδη από το 2016.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο γιατρός απεβίωσε. Οι συγγενείς του, ανήμποροι να αντέξουν το οικονομικό βάρος των αναδρομικών απαιτήσεων θα αποποιηθούν την κληρονομιά, προκειμένου να αποφύγουν τα χρέη που δεν δημιούργησε ποτέ.

Η περίπτωση αυτή, όσο συγκλονιστική κι αν είναι, δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Πλήθος εργαστηριακών γιατρών σε όλη τη χώρα δέχονται καθημερινά ειδοποιήσεις για claw back παρελθόντων ετών, ενώ πολλοί έχουν ήδη επιβαρυνθεί με δάνεια για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού, προκειμένου να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Το αποτέλεσμα είναι ένα κλίμα απόγνωσης, όπου όπως χαρακτηριστικά δηλώνουν συνάδελφοι «ούτε να πεθάνουμε δεν μας επιτρέπεται».

Ο ΙΣΑ δίνει μάχη για την κατάργηση του clawback και την διαγραφή του τεχνητού χρέους παρελθόντων ετών καθώς παρακρατείτε πλέον έως και 95% των υποβαλλόμενων δαπανών.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε:«Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια μικρά βήματα, είναι τέτοια η έκταση όσων έχουν συσσωρευτεί που το claw back πλέον εξοντώνει οικονομικά τους γιατρούς, διαλύει οικογένειες και προσβάλλει τη μνήμη ανθρώπων που αφιέρωσαν τη ζωή τους, στην υπηρεσία της δημόσιας υγείας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δίνει διαχρονικά μάχη, για την κατάργηση του claw back και δεν θα σταματήσει μέχρι τη δικαίωση του ιατρικού κόσμου..»